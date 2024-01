Zaakwaarnemer bevestigt: Bayern München neemt contact op met Steven Bergwijn

Bayern München heeft contact opgenomen met het management van Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn. Dat nieuws bevestigt zaakwaarnemer Nathan van Kooperen (Muy Manero) woensdag aan Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de journalist lijkt de kans echter klein dat de Oranje-international in de laatste dagen van de transferperiode vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Bergwijn ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast.

Dinsdag bracht ESPN het nieuws dat de 26-jarige Bergwijn een alternatief is voor Kingsley Coman en Serge Gnabry, die met blessures kampen. Tegenover Verweij reageert Van Kooperen op de vraag of Bayern München daadwerkelijk contact heeft opgenomen. “Dat kan ik niet ontkennen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hoewel Van Kooperen verder niets over het onderhoud wil zeggen, is duidelijk dat Bergwijn voor de Duitse topclub als back-up geldt”, aldus Verweij. Coman raakte onlangs zwaar geblesseerd bij de Duitse recordkampioen, die zodoende op zoek is naar een extra buitenspeler.

Komende zomer komt de 22-jarige Bryan Zaragoza van Granada over naar München, maar voor een vervroegde transfer verlangt zijn club een extra vergoeding. Der Rekordmeister is echter niet van plan om veel meer dan de afgesproken 15 miljoen euro over te maken naar Granada en ziet in Zaragoza sowieso meer een versterking voor de toekomst.

Daardoor ligt Bergwijn nu als 'ervaren optie' op tafel in de Allianz Arena. Verweij verwacht echter niet dat een transfer aanstaande is. “Los van de vraag of Bergwijn Ajax zo kort voor het verstrijken van de transferdeadline wil verlaten, is het onaannemelijk dat de Amsterdammers instemmen met het vertrek van hun aanvoerder.”

Ajax en Bayern München hebben tot op heden nog geen contact gehad over Bergwijn. Eerder werd al bekend dat de Amsterdammers bij een vertrek van de vleugelspits minstens de aankoopsom terug willen.

Bergwijn kwam in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels gedaald naar 20 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties