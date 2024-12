Zaakwaarnemer Antony spreekt heldere taal over zijn toekomst bij Manchester United

Arne Slot: 'Hij is al lang niet meer de speler van toen ik nog bij Feyenoord zat'

Arne Slot: 'Hij is al lang niet meer de speler van toen ik nog bij Feyenoord zat'

Bruno Fernandes was geschokt door de beslissing om voordelen voor het personeel van Manchester United tijdens de FA Cup-finale te schrappen.

42-voudig international rekent niet meer op Oranje: 'Ik heb me erbij neergelegd dat het over is'