Zaakwaarnemer Ajax-speler is woedend op De Telegraaf: 'Waanzin! Hij wordt neergezet als dorpsgek'

De zaakwaarnemer van Borna Sosa begrijpt helemaal niets van het artikel van De Telegraaf. De krant schreef zaterdag dat een flink aantal Ajax-spelers naar de uitgang zou worden geduwd door technisch directeur Alex Kroes, en Sosa was daar één van. Tegenover de NOS reageert zijn zaakwaarnemer Peter de Waal furieus.

Behalve Sosa zouden ook Chuba Akpom, Carlos Forbs, Christian Rasmussen, Kristian Hlynsson, Jay Gorter, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk niet meer welkom zijn bij Ajax, volgens De Telegraaf.

De spelers zouden dat via WhatsApp te horen hebben gekregen. “Ze mogen pas gebruikmaken van het veld en de sportschool als het eerste elftal heeft geluncht”, aldus de krant. “Heeft John Heitinga een dubbel programma, dan mogen ze pas De Toekomst op als de tweede training is afgelopen. Op de parkeerplaats voor het eerste elftal en de staf is geen plek meer voor de auto’s van de uit de gratie geraakte voetballers. En voor hen is nog maar één fysiotherapeut beschikbaar.”

Een dag later reageert De Waal, zaakwaarnemer van Sosa, tegenover de NOS verbolgen op het artikel. “Waanzin. Dit is karaktermoord op een speler. Borna staat bekend als voorbeeldprof, maar wordt neergezet als een dorpsgek.”

“Dit heeft enorme impact op zo'n speler. Hij heeft denk ik 200 berichten gekregen, onder andere van de bondscoach. In Kroatië denken ze: wat heb jij gedaan dan, de trainer op z'n kanis geslagen?”

“Dat Borna niet in de plannen voorkomt, is op zich het probleem niet. Dat is het goed recht van de trainer en de club. En dat je je dan omkleedt in een andere kleedkamer vind ik ook nog niet zo spannend. Dat is ook al weken bekend. De spelers en de zaakwaarnemers zijn al lang en breed geïnformeerd: ga de markt op voor een nieuwe club.”

“Maar dat hij alleen mag trainen als de A-selectie aan het lunchen is, dat hij niet zou mogen parkeren op de parkeerplaats waar de spelers van het eerste elftal parkeren, dat is complete onzin”, gaat De Waal verder. “Niet waar. Borna is gewoon nog speler van Ajax, hij wordt volwaardig betaald en heeft ook nog een contract voor drie jaar. Wat dat betreft zit hij top.”

De 27-jarige Sosa, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Torino en nog een contract tot medio 2028 heeft in Amsterdam, wil desondanks wel vertrekken deze zomer. “Tuurlijk wil hij weg. Hij wil voetballen, niet op de tribune zitten. En volgend jaar zomer komt er weer een WK aan, daar wil hij bij zijn met Kroatië”, besluit De Waal.