YouTuber in opspraak na bizarre tackle op Kaká in benefietwedstrijd

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kaká, die in een een benefietwedstrijd aan een blessure is ontsnapt na een spijkerharde tackle van Darren Jason Watkins Jr., beter bekend als YouTuber iShowSpeed.

Bij de benefietwedstrijd voor de Education Above All (EAA) Foundation tussen Team Chunkz en Team Aboflah, twee bekende social media-persoonlijkheden, waren diverse (oud-)wereldsterren aanwezig, waaronder Roberto Carlos, David Villa, Eden Hazard, Didier Drogba, Claude Makélélé en dus ook Kaká. De Ballon d'Or-winnaar van 2007 kreeg gedurende de wedstrijd een keiharde tackle te verduren van Speed.

De YouTuber stormde op de nietsvermoedende Kaká af en zette een tackle in op het onderbeen van de Braziliaan, die goed wegkwam doordat zijn been niet vaststond. Kaká leek de actie niet aan te zien komen en kwam uiteindelijk dus goed weg. Speed kreeg een gele kaart voor zijn vergrijp.

Le tacle de Speed sur Kaka. ?? pic.twitter.com/dTRkq1Ydd0 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 23, 2024

Op sociale media wordt Speed aangepakt om zijn tackle. "Zó fel inkomen in een benefietwedstrijd is niet oké. Hij heeft geluk dat Kaká zijn been niet brak", luidt een comment. "Als het been van Kaká vaststond, zou hij zijn been hebben gebroken en Speed een rode kaart hebben gehad", schrijft een ander.

Overigens lijkt Kaká Speed niets kwalijk te nemen. Na afloop deelden de twee een innige knuffel en konden zij het goed met elkaar vinden.

This crossover is insane ?? Speed with Kaka & Eden Hazard pic.twitter.com/C0Zf5Xti5y — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) February 23, 2024

