YouTuber die seksgeluiden afspeelde tijdens EK-loting filmt en deelt zijn grap

Maandag, 4 december 2023 om 11:16 • Laatste update: 11:33

Daniel Jarvis, op internet bekend als BMWjarvo, heeft zijn actie tijdens de EK-loting van afgelopen zaterdag gefilmd en op sociale media gezet. De YouTuber liet seksgeluiden afgaan tijdens de loting voor het eindtoernooi van volgend jaar zomer en dat was wereldwijd te horen via de televisie.

Te zien is dat Jarvis thuis achter zijn televisie live meekijkt met de loting. De YouTuber haalt vervolgens zijn telefoon uit zijn zak en belt naar een nummer waardoor een telefoon in de zaal bij de UEFA seksgeluiden gaat afspelen.

Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise https://t.co/zAo3Q1vQmk — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) December 2, 2023

De mannen die de loting verrichten, onder hen David Silva, kijken verbaasd om zich heen als het geluid afgaat en op sociale media werd het desbetreffende moment miljoenen keren bekeken en gedeeld.

Jarvis schaterlacht als het geluid af is gegaan op televisie. De geluiden waren minutenlang te horen voordat de UEFA ingreep en het stopzette.

"There's some noise here" ?? I'm crying man UEFA ain't serious ??pic.twitter.com/PPTsBAaMau — fan (@NoodleHairCR7) December 2, 2023

De YouTuber haalde begin dit jaar dezelfde grap uit tijdens een uitzending van Match of the Day op de BBC.

Op het moment dat presentator Gary Lineker vanuit de studio een gesprek aanging met verslaggever Alan Shearer was er ongeveer tien minuten lang gekreun en gehijg te horen.

?? Someone keeps playing THAT porn noise during the #EURO2024 draw. Sound familiar, @GaryLineker?pic.twitter.com/A4IhxF9KGA — The Sportsman (@TheSportsman) December 2, 2023

Lineker wist niet waar hij het moest zoeken. “Dit had ik niet verwacht. Het is wat rumoerig hier. Ik weet niet precies wie deze geluiden aan het sturen is of dat het komt van iemands telefoon. Wil je ophouden met het maken van die geluiden?”, riep de oud-prof en presentator uiteindelijk gekscherend naar analist Danny Murphy.

Later tweette Lineker een foto van een telefoon, die enkele dagen eerder was achtergelaten door de YouTuber. “Deze sabotage was leuk.” Jarvis lijkt dus ook een telefoon te hebben verstopt in de zaal van de UEFA waar de loting werd gehouden voor het EK.