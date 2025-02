Youssef En-Nesyri gidst Fenerbahçe acht dagen voor kraker tegen Galatasaray naar zege

Fenerbahçe heeft gedaan wat het moest doen in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van trainer José Mourinho was dankzij treffers van Youssef En-Nesyri (2) en Oguz Aydin met 3-1 te sterk voor Kasimpasa en nadert koploper Galatasaray, dat een duel tegoed heeft, tot drie punten.

Fenerbahçe trad met voormalig Eredivisie-sterren Dusan Tadic en Sofyan Amrabat in de basis aan, terwijl Filip Kostic in zou vallen. Jayden Oosterwolde (geblesseerd) en Sebastian Szymanski (geschorst) waren niet van de partij in het Sükrü Saracoglu Stadion.

Fenerbahçe had 21 minuten nodig om op voorsprong te komen tegen Kasimpasa, de nummer acht van de Süper Lig. Fred had een schitterende steekpass in huis op En-Nesyri, die de pass op waarde schatte en doelman Andreas Gianniotis in de korte hoek passeerde: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde Fenerbahçe de voorsprong. Mert Müldür hield een mislukt ogende aanval in leven en bezorgde de bal na een effectieve kapbeweging bij Aydin, die het leer met veel gevoel in de verre hoek plaatste: 2-0.

Kasimpasa bracht de spanning tien minuten later helemaal terug in de wedstrijd. Claudio Winck schilderde de bal met veel gevoel op het hoofd van Mamadou Fall, die Irfan Egribayat kansloos liet met fraai geplaatste kopbal: 2-1.

Een resultaat zat er echter niet in voor Kasimpasa, dat twintig minuten voor tijd de 3-1 moest incasseren. Invaller Edin Dzeko stak En-Nesyri weg en de Marokkaanse goalgetter passeerde Gianniotis met een fraai chipballetje.

Galatasaray neemt het maandag op tegen Çaykur Rizespor, maar vooral de wedstrijd op 24 februari staat rood omcirkeld. Dan gaat Fenerbahçe op bezoek bij Galatasaray.