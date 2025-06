Youssef El Kachati nu ook in beeld bij grote club uit de Eredivisie

Hannover 96 wordt niet de nieuwe werkgever van Youssef El Kachati, zo meldt BILD. Toch hoeft de 25-jarige aanvaller over belangstelling niet te klagen. FC Twente zou zelfs op de markt zijn.

Sportief directeur Marcus Mann legt uit waarom El Kachati niet naar Hannover komt. “Na een mondelinge overeenkomst enige tijd geleden, is de deal nooit ondertekend. Voor ons is dat het einde van de zaak.”

Na de knappe promotie van Telstar is de interesse voor El Kachati alleen maar toegenomen. Hannover is afgehaakt, maar de Leidenaar staat nog altijd op het lijstje bij Schalke 04.

El Kachati kan ook kiezen voor een vervolgstap binnen Nederland. De interesse van NEC Nijmegen was al bekend, maar ook Twente zou in de race zijn.

Vanuit Schotland houdt Celtic de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Door zijn transfervrije status is El Kachati extra interessant.

Duidelijk is dat El Kachati komend seizoen niet voor Telstar, Austria Wien of Hannover speelt. De rechtspoot viert momenteel vakantie, maar neemt daarna een besluit over zijn sportieve toekomst.

El Kachati was in 67 wedstrijden namens Telstar goed voor 31 doelpunten en 9 assists. Transfermarkt taxeert hem op slechts 400.000 euro.