Yolanthe Cabau over 'heftige' scheiding met Wesley Sneijder: 'Al die verhalen...'

Yolanthe Cabau heeft dinsdagavond bij Humberto openhartig verteld over de breuk met recordinternational Wesley Sneijder. Ook legde ze uit waarom ze besloot te verhuizen naar Los Angeles in de Verenigde Staten.

De actrice en presentatrice heeft een eigen serie op Netflix gekregen en was daarom bij Humberto te gast aan tafel. Yolanthe is ambassadeur van Free a Girl en heeft ja gezegd tegen de realityserie om aandacht te vragen voor haar missie.

“Wij bevrijden kinderen van seksuele uitbuiting wereldwijd. Het is lastig thema om over te praten. Als deze serie in 180 landen wordt uitgezonden voor honderden miljoenen mensen, dan is dat een no-brainer.”

“Ik geloof dat alles gebeurt met een rede”, vervolgt Yolanthe. “Ik ben nu niet meer wie ik zes jaar geleden was, toen ik wegging uit Nederland. Het was niet fijn, ook niet voor mijn kindje. Ik kon hier niet meer in rust zijn.”

Humberto vraagt vervolgens naar de scheiding tussen haar en Sneijder. “Ja, die scheiding was hel heftig. Vooral de verhalen die erover uitkwamen. Elke dag iets nieuws. Ik had er geen weet van. Je moet je voorstellen dat ik gewoon een heel fijn huwelijk had.”

“Het was niet zo dat het al jaren slecht ging. Het gebeurde heel vlot en heel veel. Ik voelde me niet veilig, maar het bleef maar doorgaan. Er is veel gebeurd binnen ons huwelijk waar ik niet over naar buiten treed. Het gaat nu goed. We zijn maatjes en houden van elkaar, maar als geliefden ging het niet meer”, besluit Yolanthe.