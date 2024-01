Yilmaz maakt fout snel goed voor Galatasaray, dat afrekent met tweededivisionist

Galatasaray heeft de volgende ronde van de Turkse beker bereikt. De club was donderdagavond in eigen huis met 4-1 te sterk voor Ümraniyespor, dat uitkomt op het tweede niveau. Baris Alper Yilmaz schoot de bal in de eerste helft in zijn eigen doel, maar maakte dat al snel goed door zelf ook te scoren.

Galatasaray kwam na 23 minuten spelen op achterstand door een eigen doelpunt van Yilmaz, die een lage voorzet wilde wegwerken maar de bal per abuis hard in eigen doel schoot. De rechtsbuiten maakte dat tien minuten later volledig goed door de thuisploeg hoogstpersoonlijk op gelijke hoogte te brengen. Yilmaz kopte een afgemeten voorzet van Kerem Demirbay in de verre hoek raak: 1-1.

Galatasaray zou nog voor de rust op voorsprong komen. Opnieuw was het Demirbay die de assist verzorgde, dit keer op Tetê. De Braziliaan kon een harde en lage voorzet van Demirbay vrijwel op de doellijn tegen het net werken: 2-1. Abdülkerim Bardakci tekende na ruim een uur spelen voor de 3-1. Umraniyespor moest in de 67ste minuut met tien man verder nadat Sirachan Nas met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Halil Dervisoglu zette enkele minuten voor tijd de eindstand op het bord vanaf de penaltystip: 4-1.

Galatasaray – Ümraniyespor 4-1

23’ 0-1 Baris Alper Yilmaz (eigen goal)33’ 1-1 Baris Alper Yilmaz (assist: Kerem Demirbay)43’ 2-1 Tetê (assist: Kerem Demirbay)57’ 3-1 Abdülkerim Bardakci (assist: Kerem Demirbay)87’ 4-1 Halil Dervisoglu (strafschop)