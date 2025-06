Yaya Touré staat voor opvallende eerste trainersklus in België

Yaya Touré is topkandidaat om de hoofdtrainer van Daring Brussels (voorheen RWDM) te worden, zo meldt Het Laatste Nieuws. In de Belgische hoofdstad kan de Afrikaanse legende voor het eerst op eigen benen staan.

Momenteel is Touré assistent-trainer van Saudi-Arabië. Eerder vervulde hij die rol bij Standard Luik, Akhmat Grozny en Olimpik Donetsk.

Bij Standard Luik was Touré actief als assistent van Carl Hoefkens, de huidige hoofdtrainer van NAC Breda.

Hoofdtrainer was Touré alleen in de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. Daring Brussels wil hem die kans geven bij het eerste elftal.

Daring Brussels, dat in het afgelopen seizoen nog RWDM werd genoemd, speelt in de Challenger Pro League. Dat is het tweede niveau van België.

De Amerikaanse eigenaar John Textor wil een grote naam voor de groep zien. Touré moet maandag, tijdens de eerste training, al op het veld staan.

Hernán Losada is de andere kandidaat voor de functie. Hij was minder bekend als speler, maar heeft wel meer ervaring in het trainersvak.