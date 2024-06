Yankuba Minteh bereikt persoonlijk akkoord: niets staat miljoenentransfer naar Newcastle United meer in de weg

Yankuba Minteh gaat definitief de overstap maken van Newcastle United naar Brighton & Hove Albion. Waar eerder al een akkoord tussen de clubs werd bereikt, is er inmiddels ook sprake van een persoonlijk akkoord. De Gambiaan, die vorig seizoen nog op huurbasis actief was voor Feyenoord, levert the Magpies naar verluidt omgerekend ongeveer 39 miljoen euro op.

Het was bekend dat Newcastle bereid was om Minteh te verkopen, daar de club kampt met de druk van de Financial Fair Play-regels. Minteh, die nog geen enkel officieel duel voor Newcastle speelde, stond in de belangstelling van onder meer Olympique Marseille, Olympique Lyon, Borussia Dortmund, Everton en AS Roma.

Met name Lyon was in eerste instantie nadrukkelijk in de markt voor de nog altijd pas negentienjarige Gambiaan, die echter vriendelijk bedankte voor de Franse interesse. Minteh wilde zich tonen in de Premier League, nadat hij zich vorig seizoen prima ontwikkelde bij Feyenoord.

Een transfer was daarop zeer dichtbij, en gaat op korte termijn officieel bekend worden gemaakt. "Yankuba Minteh naar Brighton, here we go!", tweette transfermarktexpert Fabrizio Romano in de nacht van zaterdag op zondag. "Er is overeenstemming bereikt over een contract tot juni 2029. Minteh heeft al gepraat met Hürzeler (de manager van Brighton, red.) en reist zondag af voor de medische tests."

Voor Newcastle dreigde een puntenstraf als zij er voor 30 juni niet in zouden slagen om een significante verkoop te bewerkstelligen. Newcastle had ook de mogelijkheid om Anthony Gordon te verkopen aan Liverpool, maar de club gaf altijd de voorkeur aan een verkoop van Minteh.

Minteh werd vorig seizoen door Newcastle overgenomen van het Deense Odense BK. Nog voor hij zijn officiële debuut kon maken werd bekend dat hij het tijdelijk mocht laten zien bij Feyenoord. In Rotterdam-Zuid had de Gambiaans international een wisselvallig begin, maar uiteindelijk werd hij een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot.

Everton had tot voor kort nog de beste papieren om Minteh binnen te hengelen. De club uit Liverpool bereikte een akkoord met Newcastle over de ruildeal tussen Minteh en Dominic Calvert-Lewin, maar laatstgenoemde kwam niet rond met Newcastle, waardoor de deal klapte.

"Het klopt dat Newcastle bereid is mijn speler te verkopen als ze een goed bod ontvangen", bevestigde Bakary Bojang, de zaakwaarnemer van Minteh, eerder deze week tegenover Newcastle Chronicle. "Als Newcastle wil verkopen en het sportieve plaatje klopt, gaan we het zeker overwegen."

