Minteh bereikt akkoord met nieuwe club, gigantische winst lonkt voor Newcastle

Yankuba Minteh bereikt akkoord met nieuwe club, Newcastle kan megawinst maken dankzij Feyenoord

Yankuba Minteh gaat Newcastle United verlaten, zo lijkt het. De zaakwaarnemer van de voormalig Feyenoord-aanvaller heeft in gesprek met Newcastle Chronicle aangegeven dat er een akkoord ligt op persoonlijke voorwaarden met een nieuwe club.

De gesprekken over het verkopen van Minteh - Newcastle United is bereid om de tiener te laten gaan - kwamen op gang nadat bekend werd dat er interesse was van onder meer Olympique Marseille, Borussia Dortmund en AS Roma.

Ook het Liverpool van Arne Slot toonde interesse in negentienjarige Gambiaan, net als stadgenoot Everton. Naar verluidt zet men bij Newcastle in op minimaal 47 miljoen euro.

Dat zou betekenen dat the Magpies flink winst gaan maken. Minteh werd vorig jaar zomer voor acht miljoen euro overgenomen van Odense BK. Dat bedrag kan nu dus verzesvoudigd worden.

"Het klopt dat Newcastle bereid is mijn speler te verkopen als ze een goed bod ontvangen", aldus zaakwaarnemer Bakary Bojang. "Als Newcastle wil verkopen en het sportieve plaatje klopt, gaan we het zeker overwegen."

Inmiddels is er goed contact met één club. "Ik kan de clubs die met ons communiceren niet noemen", aldus Bojang. "Maar we zijn tot een akkoord gekomen met een club. De bal ligt nu bij Newcastle."

Minteh maakte afgelopen seizoen veel indruk bij Feyenoord, waar hij in 37 officiële wedstrijden 11 keer scoorde en 6 keer aangever was. De flankspeler legde met de Rotterdammers beslag op de TOTO KNVB Beker.

Dennis te Kloese zou Minteh graag zien terugkeren bij Feyenoord, maar Newcastle ziet een nieuwe verhuurperiode niet zitten. Feyenoord kan bovendien de hoge vraagprijs niet ophoesten. Transfermarkt taxeert de zesvoudig international van Gambia op 16 miljoen euro.

