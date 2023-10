Yamal verdwijnt plots bij Porto - Barça en keert niet meer terug: dit is waarom

Donderdag, 5 oktober 2023 om 12:25 • Tom Rofekamp

Een opmerkelijke situatie deed zich woensdag voor tijdens FC Porto - Barcelona (0-1). In de 71ste minuut verdween Lamine Yamal plots van het veld, om pas negen minuten later gewisseld te worden. Wat blijkt? Het toptalent was al ziek en kon niet meer verder.

Toen het spel even stillag rende Yamal plots de catacomben in. Dat was op instructie van Xavi, zo vertelde de trainer na afloop van het duel.

"Hij voelde zich niet lekker. Hij was ziek, dat had hij me even daarvoor al verteld. Ik zei tijdens de onderbreking dat hij naar de wc moest gaan, maar uiteindelijk vertelden ze dat hij niet terug kon keren", aldus Xavi.

Barcelona kwam daardoor negen minuten lang met tien man te staan. Later gebeurde dat nog een keer, toen Gavi met zijn tweede geel van het veld moest. Daarnaast raakten de Catalanen Robert Lewandowski al vroeg kwijt. De Pool raakte na 34 minuten geblesseerd en moest zich laten vervangen door Ferran Torres.

Ferran werd uiteindelijk wél de gevierde man. Op slag van rust bekroonde de Spanjaard een goede steekpass van Ilkay Gündogan met de enige treffer van het duel. Daardoor blijft Barcelona na twee duels nog foutloos in Groep H. Porto en Shakhtar Donetsk volgen met beide drie punten; Royal Antwerp bungelt puntloos onderaan.

Recordbreker Yamal

Yamal brak ondanks zijn ziekte wel zijn zoveelste 'leeftijdsrecord' van het seizoen. De zestienjarige vleugelaanvaller werd onder meer al 1) de jongste basisspeler in LaLiga, 2) de jongste assistgever in LaLiga, 3) de jongste A-international van Spanje en 4) de jongste doelpuntenmaker van Spanje. Tegen Porto kwam daar een record bij: Yamal werd de jongste basiskracht ooit in een Champions League-wedstrijd.

De carrière van Yamal ontvouwt zich in sneltreinvaart. Sinds zijn debuut eind april kwam de linkspoot al tot elf duels in de hoofdmacht van Barcelona. Op zijn eerste doelpunt wacht hij nog, maar Yamal wist al wel twee assists te noteren.