Lamine Yamal: 'Dan zal ik niet te stoppen zijn'

Lamine Yamal was woensdag aanwezig bij de presentatie van het nieuwe thuisshirt van FC Barcelona voor komend seizoen. De zeventienjarige vleugelaanvaller was in een goede bui en strooide met enkele ambitieuze teksten.

''Over vijf jaar ben ik 22... Bereid je maar vast voor, Barcelona. Barcelona en de hele wereld. Ik zal niet te stoppen zijn'', zo voorspelt Yamal op een filmpje dat door zijn club wordt gedeeld op X.

Yamal neemt het shirt met rugnummer 10 over van Ansu Fati, die naar AS Monaco is vertrokken. Mundo Deportivo wist eind juni al te melden dat het iconische nummer, gedragen door onder meer Lionel Messi, in handen komt van Yamal.

Barcelona moet het nieuwe nummer voor Yamal overigens nog wel officieel bevestigen. Dat weerhoudt de fans van de Spaanse kampioen er woensdag niet van om massaal richting de Camp Nou Spotify Store te gaan om zijn shirt met nummer 10 aan te schaffen.

Fans laten op eigen risico nummer 10 op het shirt drukken, want Barcelona verkoopt officieel nog geen tenues met het nieuwe nummer voor de buitenspeler. Online is het shirt met nummer 10 wél te bestellen, met de waarschuwing dat er pas geleverd wordt op het moment dat Barcelona met een bevestiging komt.

Barcelona verwacht klinkende verkoopcijfers, zeker nu er een ware run is op het shirt van Yamal. Op het shirt wordt met een speciale badge verwezen naar het kampioenschap van afgelopen seizoen.