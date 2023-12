Opstelling PSV: Bosz gunt verdediger eerste minuten van het seizoen

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het Champions League-duel met Arsenal bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0 winst) de nodige wijzigingen door. Onder meer Sergiño Dest, Olivier Boscagli, Guus Til, Luuk de Jong en Joey Veerman worden buiten het elftal gelaten, wat basisplaatsen oplevert voor Jordan Teze, Mauro Júnior, Armando Obispo en Ricardo Pepi. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Teze is voldoende hersteld van zijn hoofdblessure en start op de rechtsbackpositie. Op linksback staat Mauro Júnior, terwijl André Ramalho en en Obispo het hart van de defensie vormen. Voor laatstgenoemde zijn het zijn eerste officiële minuten van het seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op het middenveld staan Van Aanholt, Ismael Saibari en Tillman opgesteld. Voorin krijgt aanvoerder De Jong rust, waardoor Pepi, die het normaliter met invalbeurten moet doen, mag starten. De Amerikaan wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Vertessen (links).

Tijdens de eerste groepswedstrijd ging PSV met keiharde cijfers onderuit tegen Arsenal: 4-0. Vier speelrondes later ziet de wereld er heel anders uit en weet PSV dat het als nummer twee doorgaat naar de knock-outfase, achter groepswinnaar Arsenal. "Ik ben als trainer erg benieuwd of we geleerd hebben van die wedstrijd en of we beter geworden zijn", vertelde Bosz maandag op de persconferentie. "En ik weet dat we dat zijn. Maar of we dat ook terug kunnen zien tegen een toptegenstander."

"We gaven te veel ruimte weg en kregen te weinig mensen achter de bal in onze zestien, terwijl zij met heel veel mensen aanwezig waren in hun zestien om te verdedigen. Ik ben benieuwd of we morgen (dinsdag, red.) wel kansen kunnen creëren, want die hebben wij daar amper gehad." PSV heeft deze Champions League-campagne al zo'n 55 miljoen euro verdiend en bij een zege op Arsenal komt daar nog een 2.8 miljoen bovenop. Ruim een jaar geleden stond PSV - Arsenal ook op het programma, toen in de Europa League. Dankzij treffers van Veerman en De Jong werd het 2-0.

Arsenal-manager Mikel Arteta kondigde maandag al aan dat hij de nodige wijzigingen door zou voeren in zijn opstelling. Zo zijn jongelingen Lino Sousa (18), Reuell Walters (18) en Ethan Nwaneri (16) mee op het vliegtuig naar Nederland gestapt. "De omstandigheden hebben hen in deze positie gebracht", doelt Arteta op de groepswinst. "Ze zijn nog heel erg jong, maar we willen ze de ervaring geven, omdat ze het talent hebben om hopelijk heel dicht op het team te zitten. We zullen proberen ze de kans te geven als we dat op het juiste moment kunnen doen."

“We moeten de machine aan de gang krijgen, want we willen er meer van (jonge spelers, red.). We moeten er meer van produceren. Er wordt veel werk gestoken in de academie en dat is voor hen allemaal elke dag een groot compliment voor de hoeveelheid werk die ze erin steken. Ze doen veel, ze hebben de zaadjes geplant en nu moeten wij de spelers volwassen maken."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Mauro Júnior; Van Aanholt, Tillman, Saibari; Bakayoko, Pepi, Vertessen.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; Cedric, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Elneny, Havertz; Trossard, Nketiah, Nelson.

PSV - Arsenal: Winst PSV Gelijkspel Winst Arsenal Stem PSV - Arsenal: Winst PSV 29% Gelijkspel 28% Winst Arsenal 43% Totaal aantal stemmen: 428 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties