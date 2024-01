XI Heracles Almelo - Ajax

Ajax-trainer John van 't Schip heeft geen basisplaats in huis voor Jordan Henderson tegen Heracles Almelo. Verder laat de oefenmeester Tristan Gooijer opnieuw starten, terwijl Borna Sosa op links de voorkeur krijgt boven Ar'Jany Martha. Steven Bergwijn is fit genoeg bevonden om aan de aftrap te verschijnen. Het duel op Erve Asito begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Gooijer, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Sosa. Kristian Hlynsson staat op 10 en ziet twee teamgenoten achter zich staan op het middenveld: Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Heracles-trainer Erwin van de Looi kijkt uit naar het duel met Ajax. "Punten halen is het doel van het spelletje en ik ben heel benieuwd hoe onze ploeg zich tegen Ajax laat zien", vertelde de trainer op de clubwebsite van Heracles. "De moeilijkheidsgraad ligt weer anders dan tegen FC Volendam." Afgelopen zaterdag wist Heracles een vroege tegentreffer van Lequincio Zeefuik slechts deels goed te maken via Jizz Hornkamp: 1-1.

Voor de aftrap neemt Heracles officieel afscheid van Samuel Armenteros. De Zweed vertrok afgelopen zomer bij de club, die hij in drie periodes in 188 wedstrijden vertegenwoordigde. Daarin maakte hij 71 treffers en was hij goed voor 26 assists. Van een officieel afscheid kwam het tot zaterdagavond nog niet. "Heracles Almelo wil de 33-jarige spits zaterdag in het zonnetje zetten en hem bedanken voor zijn verdiensten voor de club", schreef de club bij de bekendmaking van het nieuws op zijn website.

Bij Ajax ontving Henderson deze week zijn werkvergunning, waardoor het de vraag was of hij al direct in de basis zou staan op het kunstgras in Almelo. "Jordan heeft vlak voor de jaarwisseling zijn laatste volledige wedstrijd gespeeld in Saudi-Arabië. Daarna hadden ze een break en is-ie een tijdje in Engeland geweest", vertelde Van 't Schip vrijdag op de clubwebsite van Ajax. Henderson maakte op de trainingen 'een heel goede indruk' op de trainer. "Met het binnenhalen van Jordan voel je gelijk dat we er iemand bij hebben die ons een stapje verder kan helpen in de kleedkamer en op het veld."

Bij Ajax ontbreekt Josip Sutalo nog altijd. De Kroatische mandekker liep tegen Go Ahead Eagles een kuitblessure op en moest het duel met RKC Waalwijk afgelopen weekend al missen. "Dat is wel een tegenvaller", sprak Van 't Schip. De trainer kan wel beschikken over Gooijer, die tegen RKC zijn basisdebuut in de Eredivisie maakte. Vlak na rust moest hij vervangen worden door een blessure. "Hij viel uit en had daar wat last van, maar heeft de afgelopen drie dagen meegetraind", aldus Van 't Schip.

Opstelling Heracles Almelo: n.n.b.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties