Gernot Trauner kan niet spelen; Slot voert verder nÃ³g een wijziging door

Gernot Trauner kan niet spelen; Slot voert verder nóg een wijziging door

Zaterdag, 25 november 2023 om 15:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:58

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Excelsior is bekend. Trainer Arne Slot voert ten opzichte van het met 1-0 gewonnen duel met AZ twee wijziging door: Luka Ivanusec vervangt de geblesseerde Alireza Jahanbakhsh en Lutsharel Geertruida speelt in het centrum in plaats van Gernot Trainer. Bart Nieuwkoop neemt de rechtsbackpositie in. De wedstrijd in het Van Donge en De Roo Stadion begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow verdedigt het doel van Feyenoord en ziet vier verdedigers voor zich staan: Nieuwkoop, Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Geertruida liep bij het Nederlands elftal een lichte blessure op, maar daar is hij inmiddels alweer van hersteld.

Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Quinten Timber en nummer 10 Calvin Stengs. De aanval bestaat uit Igor Paixão, Santiago Gimenez en Ivanusec. Jahanbakhsh liep tijdens de interlandperiode bij Iran een hamstringblessure op en ligt er voorlopig uit.

Excelsior doet het met een zevende plaats in de Eredivisie boven verwachting goed. De Kralingers verloren dit seizoen slechts driemaal. Toch is het alweer even geleden dat de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen een competitiewedstrijd in winst wist om te zetten. Na de 2-1 zege op Sparta Rotterdam op 1 oktober werd er drie keer gelijkgespeeld en tweemaal verloren.

"We hebben hier thuis gelijkgespeeld tegen twee topploegen, Ajax en AZ", blikte Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen op de clubsite terug op de goede resultaten tegen grotere ploegen. "Maar Feyenoord en PSV zijn van een heel ander kaliber. Er heerst veel positiviteit rondom die clubs en dat is terecht, zeker omdat ze het ook in de Champions League goed doen. Het is vooral heel leuk om tegen dat soort ploegen te spelen."

Feyenoord geldt ook dit seizoen als een van de titelkandidaten, al staan de Rotterdammers inmiddels wel zeven punten achter koploper PSV. Puntenverlies bij stadgenoot Excelsior kan de ploeg van Slot zich dan ook eigenlijk niet veroorloven. Vorig seizoen was Gimenez de grote man aan de kant van de regerend landskampioen. De Mexicaan zorgde met twee doelpunten voor het verschil: 0-2.

"Ik was blij dat we wonnen vorig jaar, zodat ik kon zeggen dat het een nadeel is als je bij Excelsior moet spelen en het gras niet wordt gesproeid", vertelde Arne Slot op de persconferentie. "Ik vind kunstgras namelijk een hele mooie ondergrond, in tegenstelling tot veel andere mensen. Ik speel er best graag op, tenzij het kurkdroog is. Als zo’n veld nat is, vind ik het vergelijkbaar met velden zoals De Kuip waar je goed combinatiespel op kan spelen.''

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Widell, Nieuwpoort, Zagre; Baas, Fitz-Jim, Sandra; Lamprou, Parrott, Driouech.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Paixao, Gimenez, Ivanusec.