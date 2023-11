Van 't Schip zet Akpom en Martha in de basis; Rensch staat centraal achterin

Zaterdag, 25 november 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:17

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van het gelijkspel tegen Almere City (2-2) één wijziging door: Georges Mikautadze is naar de bank verwezen, wat een plek in het elftal oplevert voor Benjamin Tahirovic. Kristian Hlynsson schuift daardoor een linie naar voren op het middenveld. Het duel met Vitesse in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat in Amsterdam. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan: Anton Gaaei, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Ar'Jany Martha. Tahirovic en Kenneth Taylor staan achter nummer 10 Hlynsson. Spits Brian Brobbey is niet fit genoeg en wordt vervangen door Akpom, die wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Ajax leek de stijgende lijn te pakken te hebben na zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1). Niets bleek echter minder waar. Nadat er in de Europa League verloren werd van Brighton & Hove Albion (0-2), werd er in Almere gelijkgespeeld door een late strafschop na een zeer onhandige tackle van Tahirovic. Vitesse blijkt normaliter bovendien geen makkelijke tegenstander voor de hoofdstedelingen: van de laatste drie duels werd er slechts één gewonnen.

“Ik hoop te zien dat we, en dan heb ik het over de manier zoals we speelden in de eerste twee wedstrijden tegen Volendam en Heerenveen en ook een paar fases tegen Almere, ons verder kunnen ontwikkelen en stappen kunnen maken”, vertelde Van ‘t Schip in de Warming Up-podcast van Ajax. “Dat is het belangrijkste. Dat we niet, nu het wat minder is gegaan, we dingen terug gaan doen.”

Ajax lijkt Vitesse op geen beter moment te kunnen treffen. De Arnhemmers zijn het seizoen dramatisch van start gegaan en staan op doelsaldo laatste in de Eredivisie. Na de vrij kansloze thuisnederlaag tegen sc Heerenveen besloot trainer Phillip Cocu het voor gezien te houden. De taken van de oud-middenvelder zijn overgenomen door clublegende Edward Sturing, die voor de zevende keer als interim-trainer voor de groep staat bij de Gelderlanders.

Tijdens de interlandperiode kreeg Sturing de kans om de spelers beter te leren kennen. “Het was een leuke week, de jongens hebben hard gewerkt en ik heb eigenlijk pas vanaf gisteren (donderdag, red) de hele groep bij elkaar vanwege de interlandverplichtingen”, liet Sturing optekenen op de clubwebsite. “Het was een korte, maar heel prettige week. Nu is de focus volledig gericht op de volgende wedstrijd: Ajax-uit.”

Opstelling Ajax: Ramaj, Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Akpom, Bergwijn.

Opstelling Vitesse: Room; Cornelisse, Oroz, Isimat-Mirin, Hendriks, Boutrah; Tielemans, Meulensteen, Kozlowski; Manhoef, Hamulic.