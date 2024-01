Van 't Schip kiest in competitieduel van Ajax met RKC voor basisdebutant

De opstelling van Ajax voor het duel met RKC Waalwijk is bekend. Trainer John van ‘t Schip kan nog niet beschikken over aanwinst Jordan Henderson, maar verrast wel met een basisplaats voor Tristan Gooijer. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan. Gooijer vervangt de geblesseerde Josip Sutalo, waardoor Devyne Rensch in het hart van de defensie start. Jorrel Hato en Ar'Jany Martha completeren de verdediging.

Voor Gooijer is het zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Hij startte vorige maand wel in het verloren bekerduel met Hercules (3-2). De jarige Sosa zit opvallend genoeg helemaal niet bij de selectie.

Op het middenveld staan Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor achter nummer 10 Kristian Hlynsson. Voorin wordt spits Brian Brobbey geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en aanvoerder Steven Bergwijn (links).

Bij Ajax ging het deze week enkel en alleen om Jordan Henderson. De voormalig aanvoerder van Liverpool bleek haalbaar voor de Amsterdammers en tekende donderdag een contract die hem tot medio 2026 aan Ajax verbindt. Meespelen kan Henderson nog niet. De 81-voudig Engels international is in afwachting van het nodige papierwerk.

Op de persconferentie in aanloop naar het duel met RKC kreeg Van ‘t Schip de vraag of Ajax na de komst van Henderson nog denkt aan verdere versterkingen. “Er is altijd wat mogelijk”, reageerde Van 't Schip. “Maar we moeten ook wat spelers kwijtraken. Spelers aan wie je nog wat kunt verdienen. Anders niet. Maar we zijn al blij met de bonus die we hebben met Henderson.” Ajax mag zich in de jacht op plek drie amper puntenverlies meer veroorloven.

RKC kan de punten uiteraard ook goed gebruiken. De ploeg van trainer Henk Fraser verloor bij de Eredivisie-hervatting vorige week op eigen veld van Heracles Almelo (1-2). De Waalwijkers, die hun laatste vijf wedstrijden niet wisten te winnen, zijn terug te vinden op plek zestien. Aan het einde van het seizoen betekent die plek deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs.

Het eerdere duel tussen de twee clubs dit seizoen stond uiteraard in het teken van Etienne Vaessen. De doelman kwam met zijn hoofd hard in botsing met Brian Brobbey en begon daarna aan een revalidatietraject. Vaessen staat inmiddels weer op het veld. De Waalwijkers versterkten zich eerder deze transferperiode met Mats Seuntjens, die eerder al een enorme meerwaarde was voor de Brabanders.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Hato, Martha; Taylor, Hlynsson, Tahirovic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Van den Buijs, Gaari, Adewoye, Meijers; Roemeratoe, Oukili, Seuntjens; Cleonise, Kramer

