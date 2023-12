Brobbey fit genoeg voor Ajax - PEC Zwolle; Bergwijn niet van de partij

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle is bekend. Brian Brobbey is op tijd fit geraakt en staat in de basis. Ook Chuba Akpom start, net als Ar'Jany Martha. Steven Bergwijn is niet op tijd fit geraakt. Ajax meldde in eerste instantie dat Bergwijn wel van de partij was en Brobbey niet, maar dat blijkt andersom te zijn. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij Ajax en ziet vier verdedigers voor zich staan: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Op het middenveld staan Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor achter nummer 10 Steven Berghuis. Spits Brobbey wordt geflankeerd door Ar'Jany Martha (rechts) en Akpom (links).

Het goede gevoel van het bereiken van de knock-outfase van de Conference League hoopt Ajax door te trekken richting zijn laatste Eredivisie-wedstrijd van 2023. John van ‘t Schip is sowieso niet van de partij. De trainer is in Australië voor de bruiloft van zijn zoon en mist naast de wedstrijd tegen PEC ook het bekerduel met USV Hercules aanstaande donderdag.

Michael Valkanis neemt daarom de honneurs waar tijdens de afwezigheid van Van ‘t Schip. “Het gaat een interessante wedstrijd worden, maar het is een wedstrijd in de ArenA en we moeten winnen”, liet Valkanis weten op de clubwebsite. “We willen goed voetbal spelen en een hoop mensen een lach op hun gezicht bezorgen voor kerst.”

Bij PEC rouwt men om het overlijden van Henk Zwijnenberg (82), erelid van de club. Begin jaren ’90 was Zwijnenberg als hoofdsponsor nauw betrokken bij de oprichting van FC Zwolle als directeur van het Nederlands InkoopCentrum (NIC). Spelers van PEC zullen tegen Ajax rouwbanden dragen. Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd, op 13 januari tegen sc Heerenveen, wordt er een minuut stilte in acht genomen.

Bij PEC is het momenteel onrustig. Aanvoerder Bram van Polen sprak vorige week na de 1-3 nederlaag tegen NEC zijn frustratie uit. Spelers van de club kunnen bijvoorbeeld al maanden niet optimaal trainen, omdat er niet genoeg trainingsvelden zijn. Net als Van Polen is ook trainer Johnny Jansen gefrustreerd over de gang van zaken. “Het mag geen excuus zijn, maar dat is het wel aan het worden, omdat het te lang duurt. Als wij Eredivisie willen blijven spelen, dan moet daar gewoon een stap in gemaakt worden”, vertelde hij in gesprek met de Stentor.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Martha, Brobbey, Akpom.

Opstelling PEC Zwolle : Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam; García MacNulty; Van den Berg, Buurmeester; Namli, Druijf, Velanas; Thy.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 16 16 0 0 50 48 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 16 10 3 3 21 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

