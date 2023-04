Xavi vol lof over vermeend transfertarget; Romano onthult optie van 20 miljoen

Zaterdag, 22 april 2023 om 16:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:50

Xavi heeft mooie woorden gesproken over Yannick Carrasco. De trainer van Barcelona krijgt zondag tegen Atlético Madrid te maken met de Belg en zegt te weten dat zijn ploeg voor hem op zijn hoede moet zijn. Fabrizio Romano vermoedt echter dubbele motieven bij Xavi's woorden. De transfermarktexpert weet dat Barcelona Carrasco graag naar Catalonië haalt en zelfs dat de club een optie op hem heeft.

"Carrasco, een geweldige speler", opende Xavi zijn lofzang op de persconferentie. "Hij werkt heel hard en moet soms de gehele linkerflank bestrijken. Hij is een harde werker, die betrokken is in het spel en niet zelfzuchtig is." Romano quote precies die woorden, en doet vervolgens een eigen duit in het zakje. "Barcelona heeft de optie om Carrasco komende zomer voor zo'n twintig miljoen euro vast te leggen", aldus de journalist.

De prioriteit ligt echter niet bij Carrasco, weet Romano. "Barça's prioriteiten zijn (de allen transfervrije, red.) Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan en, natuurlijk, Lionel Messi." Het gerucht dat Roberto Firmino al getekend heeft, verwijst Romano daarnaast naar de prullenbak. "Firmino is nog steeds zijn opties aan het overwegen. Hij heeft zijn beslissing nog niet gemaakt."

Zoals het er nu naar uitziet, lijkt Barcelona zijn aanwinsten komende zomer vooral in het transfervrije domein te moeten zoeken. De Catalanen hikken nog altijd tegen het salarisplafond van LaLiga aan en moeten maar liefst 200 miljoen euro bezuinigen om nieuwe spelers te kunnen registreren. Volgens AS staan Ansu Fati en Ferran Torres bovenaan de lijst van zij die mogen vertrekken.