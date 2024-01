Xavi vertrekt als trainer bij FC Barcelona: 10 potentiële opvolgers op een rij

Xavi vertrekt na dit seizoen als trainer van Barcelona, zo maakte de oefenmeester direct na de ontluisterende 3-5 nederlaag van afgelopen weekend tegen Villarreal bekend. Mochten de resultaten de komende weken tegen blijven vallen, dan valt ook niet uit te sluiten dat de Catalanen al eerder afscheid nemen van hun trainer. De grote vraag is nu wie Xavi volgend seizoen bij Barça moet opvolgen. Voetbalzone zet tien kandidaten voor je op een rijtje.

Míchel

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Onder leiding van Míchel mag Girona zich dit seizoen verrassend een titelkandidaat in LaLiga noemen. De 48-jarige trainer boekt week in, week uit positieve resultaten met zeer attractief en aanvallend voetbal. Girona is momenteel lijstaanvoerder in Spanje, al heeft Real Madrid met een punt achterstand nog wel een wedstrijd tegoed. Pere Guardiola, de broer van Pep Guardiola en voorzitter van de Spaanse sensatie, liet begin januari al weten niet voor een vertrek van Míchel te gaan liggen, als er komende zomer een Europese topclub voor hem op de stoep staat.

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi (44) is net als Míchel een boegbeeld van de nieuwe generatie trainers in Europa. De ambitieuze Italiaan loodste Brighton & Hove Albion naar de poulefase van de Europa League, waarin tweemaal werd gewonnen van Ajax, en laatdoorgaans zeer aantrekkelijk voetbal spelen in de Premier League. Het is niet voor niets dat offensieve trainers, zoals Josep Guardiola en Arne Slot, veelvuldig beelden van het Brighton van De Zerbi bekijken.

Hansi Flick

Voor Barcelona zou Hansi Flick weleens een hele interessante optie kunnen zijn. De 58-jarige trainer zit al sinds september zonder klus, toen hij werd ontslagen als bondscoach van Duitsland. Als assistent-trainer werd Flick in 2014 wereldkampioen meten in 2020 won hij als hoofdtrainer met Bayern München de Champions League. Volgens journalist Christian Falk is Flick een serieuze kandidaat om Xavi bij Barcelona op te volgen.

Julian Nagelsmann

Wellicht kiest Barcelona voor Flicks landgenoot, Julian Nagelsmann. De nog altijd pas 36-jarige trainer deed bij Bayern München ervaring op in de absolute top, al werd hij in maart 2023 ontslagen vanwege de slechte werkrelatie met de spelersgroep. De coach stond toen pas anderhalf jaar voor de groep in Zuid-Duitsland. Nagelsmann heeft nu de opdracht om Duitsland de Europese titel te bezorgen in eigen land. Zijn contract bij de DFB loopt af op 31 juli van dit jaar, wat hem een aantrekkelijke optie lijkt te maken voor het bestuur van Barcelona.

Rafa Márquez

Rafa Márquez speelde in het verleden zelf 242 officiële duels namens de Catalanen. Momenteel is hij trainer van Barcelona B, met wie hij derde staat in de Primera Federación (derde niveau Spanje). Márquez staat inmiddels anderhalf jaar voor de reserveploeg. Mogelijk wordt komende zomer al het moment om hem door te schuiven naar de hoofdmacht. Hem aanstellen zou voor Barça een stuk goedkoper zijn dan een trainer ergens anders losweken. Márquez gaf direct al duidelijk aan dat hij de kans niet zal laten liggen als hij de baan aangeboden krijgt.

Thiago Motta

Een andere oud-speler die in beeld is om trainer te worden bij de Catalanen, is Thiago Motta. De geboren Braziliaan brak als jeugdspeler in 2001 door bij Barça en zou uiteindelijk 147 officiële duels namens de club spelen. In 2018 ging hij aan de slag als trainer. Momenteel maakt Motta veel indruk bij Bologna. De trainer van Joshua Zirkzee en co staat momenteel zevende in de Serie A en strijdt nog volop mee om een Champions League-ticket.

Unai Emery

Als Spanjaard is het maar de vraag of Unai Emery (52) komende zomer ‘nee’ kan zeggen indien Barça interesse in zijn persoon toont. Hij heeft ervaring opgedaan met het werken in de absolute top door zijn dienstverbanden bij Arsenal en Paris Saint-Germain. Momenteel maakt Emery indruk als manager bij Aston Villa, dat knap vierde in de Premier League staat. Hij won liefst vier keer de Europa League - drie keer met Sevilla en één keer met Villarreal - wat zijn cv indrukwekkend maakt.

Marcelo Gallardo

Nog niet heel lang geleden werd Marcelo Gallardo in verband gebracht met diverse Europese topclubs. De 47-jarige Argentijn is een van de meest gerespecteerde moderne trainers uit Zuid-Amerika. River Plate stelde hem in 2014 aan en onder zijn leiding reeg de Argentijnse topclub de afgelopen jaren de prijzen aaneen. In november verraste hij door in te gaan op het lucratieve contractvoorstel van Al-Ittihad om de ontslagen Nuno Espirito op te volgen. Het valt niet uit te sluiten dat Gallardo daar komende zomer alweer vertrekt. Al-Ittihad doet niet mee om het kampioenschap en bovendien botert het niet tussen de coach en sterspeler Karim Benzema.

Luis Enrique

De 54-jarige Luis Enrique beleefde al eens succesvolle jaren als trainer van Barcelona. Zo won hij tussen 2014 en 2017 met de Catalanen liefst tien prijzen, waaronder de Champions League en twee landstitels. Sinds de zomer van 2023 staat hij voor de groep bij Paris Saint-Germain. De oud-middenvelder heeft als opdracht om PSG de eerste Champions League in de clubhistorie te bezorgen, wat niet makkelijk zal zijn. Luis Enrique moet daarnaast rekening houden met het vertrek van Kylian Mbappé, die op weg lijkt naar Real Madrid. Het is dus afwachten of de Spanjaard ook volgend seizoen voor de groep staat in Parijs.

Mikel Arteta

Direct nadat Xavi had aangekondigd komende zomer te stoppen als trainer van Barcelona, verschenen er in Spaanse media geruchten dat Mikel Arteta het wel ziet zitten om de openstaande vacature in te vullen. De huidig trainer van Arsenal besloot hierop te reageren door de vermeende belangstelling in een rentree met klem te ontkennen. Arteta speelde in de jeugdopleiding van de Catalaanse club en kwam uit voor Barcelona B. Tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam het voor Arteta uiteindelijk niet.