Xavi vertelt wanneer Frenkie de Jong zijn rentree kan maken voor FC Barcelona

Zaterdag, 11 november 2023 om 14:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:39

FC Barcelona-trainer Xavi verwacht dat Frenkie de Jong na de aanstaande interlandperiode fit genoeg zal zijn om zijn rentree te maken. Dat liet de oefenmeester zaterdag weten op een persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Deportivo Alavés.

De Jong stond op 23 september in de basis tegen Celta de Vigo, maar moest zich tien minuten voor rust laten vervangen door Gavi. De Jong had een enkelblessure opgelopen, die hem de afgelopen anderhalve maand al aan de kant hield.

"Tegen Rayo Vallecano zal hij er weer bij zijn", sprak Xavi klare taal. Op 25 november hervat Barcelona LaLiga met een uitwedstrijd in Madrid tegen Rayo. Als De Jong er tegen Rayo inderdaad weer bij is, zal de Oranje-international tien wedstrijden hebben gemist.

In de negen wedstrijden die Barcelona speelde sinds de 3-2 zege op Celta leed het viermaal puntenverlies. In LaLiga werd er verloren van Real Madrid (1-2) en gelijkgespeeld tegen RCD Mallorca (2-2) en Granada (2-2). Daarnaast gingen de Catalanen dinsdag verrassend onderuit in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk (1-0). Het thuisduel met Alavés, dat zondag op bezoek komt in Spotify Camp Nou, lijkt de laatste te worden voordat De Jong terugkeert.

Xavi had overigens ook goed nieuws in huis over Pedri. "Hij is honderd procent fit." De creatieveling kampte lang met een spierblessure, maar was wel fit genoeg om de laatste weken voor een ruim half uur in te vallen in de duels met Real Sociedad (0-1 winst) en Shakhtar. Pedri lijkt zodoende klaar voor zijn basisrentree.

Oranje

Bondscoach Ronald Koeman kon tijdens de vorige interlandperiode al niet beschikken over De Jong. Ook zonder de smaakmaker van Barcelona liep het redelijk goed af. Na de 1-2 thuisnederlaag tegen Frankrijk werd het crucialere duel met Griekenland wel gewonnen (0-1).

Dat Koeman al geen rekening hield met een snel herstel van De Jong, blijkt uit de selectie van de bondscoach voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland (thuis) en Gibraltar (uit). De afwezigheid van de middenvelder uit Arkel biedt ruimte aan onder meer PSV'er Jerdy Schouten, die voor het eerst deel uitmaakt van de definitieve selectie. Een zege op Ierland is voldoende voor plaatsing voor het EK. Gibraltar-uit geldt als luxueuze vangnet.