Xavi verlengt contract bij Barcelona onder één prachtige voorwaarde

Donderdag, 14 september 2023 om 09:28 • Mart Oude Nijeweeme

Xavi staat op het punt om zijn contract te verlengen bij FC Barcelona, zo melden onder meer Sport en Mundo Deportivo. De Spaanse oefenmeester moet straks tot medio 2025 vast komen te liggen in het Spotify Camp Nou. Het huidige contract van Xavi loopt in de zomer van 2024 af. Verwacht wordt dat Deco, de nieuwe sportief directeur van Barcelona, donderdag een afspraak belegt met zaakwaarnemer om de laatste plooien glad te strijken.

Deco is van mening dat Xavi de contractverlenging verdiend heeft op basis van zijn prestaties tot nu toe. "Hij heeft het verdiend vanwege zijn werk, niet omdat hij Xavi heet", aldus de voormalig middenvelder van de club. "Het contract houdt niet in dat we meteen de Champions League moeten winnen, maar dat moet wel een van de doelstellingen zijn. We zijn op de goede weg en hebben een evenwichtige ploeg."

In eerste instantie werd gesproken over een contract tot medio 2026. Ware het niet dat Barcelona zich nog steeds geen grote uitgaven kan veroorloven en een eenjarig contract meer zekerheid geeft met betrekking tot de Financial Fair Play-regels. Een driejarig contract, tegen betere voorwaarden, zou niet in contrast staan met wat Barça zich kan permitteren. Ook wil Xavi de club niet met financiële problemen opzadelen.

Mede om die reden heeft de 43-jarige oefenmeester ook in het contract laten opnemen dat hij geen hoge vertrekbonus wil, mocht het in de toekomst sportief slechter gaan. Xavi is bereid de club dan te verlaten zonder een torenhoge 'oprotpremie' te ontvangen. De oud-middenvelder trad twee jaar geleden in dienst van de club, terwijl algemeen bekend is dat hij nooit de nummer één keuze was van Joan Laporta. De president achtte hem te licht, maar kreeg het vertrouwen terugbetaald.