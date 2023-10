Xavi Simons staat samen met PSV'er op shortlist Golden Boy Award

Donderdag, 12 oktober 2023 om 21:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:14

Xavi Simons maakt nog altijd kans om de Golden Boy Award te winnen. De twintigjarige Amsterdammer, die dit seizoen door Paris Saint-Germain wordt verhuurd aan RB Leipzig, maakt net als onder meer Johan Bakayoko deel uit van de shortlist van 25 spelers die de prijs voor het beste talent van de wereld in ontvangst zouden kunnen nemen. De drie andere Nederlanders die genomineerd waren - Devyne Rensch (Ajax), Bjorn Meijer (Club Brugge) en Emanuel Emegha (RC Strasbourg) - zijn afgevallen.

In juni werd door databureau Football Benchmark aan de hand van een algoritme een ranglijst samengesteld met de honderd grootste talenten uit Europa. Daar stonden vier Nederlanders in: Simons, Rensch, Meijer en Emegha.

Van die vier namen heeft dus alleen Simons de schifting overleefd. Samen met 24 anderen maakt hij nog kans op de prijs. Datzelfde geldt voor onder meer PSV’er Bakayoko en voormalig AZ’er Milos Kerkez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De concurrentie is echter moordend: ook Lamine Yamal (FC Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) en Jamal Musiala (Bayern München) maken onder meer kans op de prijs.

Zowel journalisten als fans bepalen dit jaar door middel van stemmen de uiteindelijke winnaar. Rafael van der Vaart won in 2003 de eerste Golden Boy Award, waarna grote namen als Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Matthijs de Ligt (2018) en Erling Braut Haaland (2020) volgden. Afgelopen jaar ging de prijs naar Gavi.

De topfavoriet om de Spanjaard op te volgen als winnaar van de Golden Boy Award was in september, aan de hand van het algoritme van Football Benchmark, Jude Bellingham. De Britse middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid, en was tot nu toe al tien keer trefzeker voor de Spaanse club.

De 25 spelers die nog kans maken op het winnen van de Golden Boy Award: Jude Bellingham (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Xavi Simons (RB Leipzig), Antonio Silva (Benfica), Alejandro Balde (FC Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rasmus Højlund (Manchester United), Levi Colwill (Chelsea), Johan Bakayoko (PSV), Milos Kerkez (Bournemouth), Arthur Vermeeren (Royal Antwerp), Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion), Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salzburg), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Ousmane Diomandé (Sporting Portugal), Arnau Martínez (Girona), Mathys Tel (Bayern München), Andy Diouf (RC Lens), Arda Güler (Real Madrid), Bilal El Khannous (Racing Genk), Martin Baturina (Dinamo Zagreb), João Neves (Benfica) en Lamine Yamal (FC Barcelona).