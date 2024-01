Xavi Simons rekent na poging vijf eindelijk af met ongrijpbare Bundesliga-spits

Vijfde keer is scheepsrecht voor Xavi Simons. De aanvaller annex middenvelder van RB Leipzig is verkozen tot Rookie of the Month in de Bundesliga, de prijs voor beste nieuwkomer die aan het begin van het seizoen jonger dan 23 was. Simons werd al vier keer eerder genomineerd voor de prijs, die iedere keer naar Victor Boniface ging.

In augustus, september, oktober en november behoorde Simons tot de kandidaten om met de prestigieuze award aan de haal te gaan. De Oranje-international kent een uitstekend debuutseizoen op het hoogste Duitse niveau, maar dat bleek nog niet genoeg. Boniface, spits van koploper Bayer Leverkusen, ging er iedere keer met de prijs vandoor.

Nu heeft Simons alsnog beet. De Amsterdammer werd net als Merlin Röhl (SC Freiburg) en wie anders dan Boniface genomineerd voor de prijs van Rookie of the Month december. Dit keer kozen de stemmers, die voor 40 procent uit fans, 30 procent uit experts en 30 procent uit clubs bestaan, voor Simons.

Spelers die in aanmerking komen voor de prijs moeten voor aanvang van de eerste speeldag in de Bundesliga jonger dan 23 zijn. Daarnaast mag de betreffende speler nooit eerder in de basis hebben gestaan in een eerder Bundesliga-seizoen.

Simons was in december goed voor twaalf schoten op doel en leverde daarnaast zestien passes die leidden tot een schot. Alleen teamgenoot en voormalig Vitesse-ster Loïs Openda was vaker betrokken bij dergelijk gevaar voor het doel van de tegenstander.

Simons kwam overigens niet tot scoren in de vier Bundesliga-wedstrijden die hij in december meedeed. Ook leverde hij geen assist. Wel won Leipzig driemaal, onder meer van Borussia Dortmund (2-3), en speelde het eenmaal gelijk. Simons won 54 procent van zijn één-tegen-één-duels. Gemiddeld zette hij 22 keer per wedstrijd een dribbel in.

Boniface maakte in december drie Bundesliga-treffers en leverde bovendien twee assists. Middenvelder Röhl, die ook in november genomineerd was, was zowel aanvallend als verdedigend opzicht belangrijk voor Freiburg. Hij scoorde niet, maar had wel twee assists in huis. Daarnaast zette de Duits jeugdinternational (21) gemiddeld 24 tackles per duel in: meer dan iedere andere speler van Freiburg.

