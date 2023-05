Xavi Simons maakt vlak voor spannende transferzomer opvallende keuze

Zaterdag, 13 mei 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster

Xavi Simons heeft zich verbonden aan makelaarskantoor Doubled, zo bevestigt het Eindhovens Dagblad. Eerder voerde de PSV'er gesprekken met zijn vorige zaakwaarnemer, Rafaela Pimenta, maar van een verlengde samenwerking tussen die partijen komt het niet. Bij Doubled zwaaien makelaar Darren Dein en directeur Stuart Peters de scepter.

Simons liet zich begeleiden door Pimenta, die de taken van de vorig jaar overleden Mino Raiola overnam. Simons stapt nu dus over naar Doubled, maar Peters laat zich verder niet uit over de plannen in de transferzomer. Simons heeft zich in zijn debuutseizoen in het Philips Stadion direct ontpopt tot één van de sterspelers van PSV en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. PSV weet bovendien dat de beruchte 'PSG-clausule' nog altijd bestaat, ondanks dat de Eindhovenaren die hebben geprobeerd te verwijderen.

Die clausule houdt in dat Paris Saint-Germain, de club waar Simons afgelopen zomer vandaan kwam, de creatieveling tot en met medio 2024 voor twaalf miljoen euro weer kan overnemen. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV niet nerveus wordt van het overstappen van Simons en gaat er nog steeds vanuit dat de drievoudig Oranje-international ook volgend seizoen in Eindhoven actief is. Zekerheid is er echter niet. Eind april meldde Le Parisien al dat Luis Campos, de technisch directeur van PSG, zeer gecharmeerd is van de spelmaker. Bovendien zou Simons regelmatig in contact staan met de Parijzenaren.

PSV verraste velen door Simons aan het begin van het seizoen tot medio 2027 vast te leggen. Al snel kwam echter naar buiten dat de 'PSG-clausule' bestaat, waardoor zijn toekomst onzeker is. Simons kwam in zijn eerste Eredivisie-seizoen in 31 wedstrijden tot maar liefst vijftien goals en negen assists. Zijn stormachtige ontwikkeling ging ook toenmalig bondscoach Louis van Gaal niet onopgemerkt voorbij. Simons mocht op het WK debuteren tijdens de gewonnen achtste finalewedstrijd tegen de Verenigde Staten (3-1). Onder huidig bondscoach Ronald Koeman stond Simons zowel tegen Frankrijk als Gibraltar in de basis.