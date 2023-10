Xavi Simons maakt naast Goal van de Maand kans op nÃ³g een Bundesliga-prijs

Xavi Simons maakt naast Goal van de Maand kans op nóg een Bundesliga-prijs

Donderdag, 12 oktober 2023 om 17:19 • Jonathan van Haaster

Xavi Simons heeft een fraaie onderscheiding in ontvangst genomen. De middenvelder annex aanvaller schoot vorige maand in het duel met Union Berlin op schitterende wijze raak en dat heeft hem de prijs van Bundesliga Doelpunt van de Maand september opgeleverd. Daarmee troeft hij onder meer Victor Boniface, Julian Brandt en teamgenoot Benjamin Sesko af. Simons maakt daarnaast ook nog kans op de prijs van Talent van de Maand.

Op 3 september nam Leipzig het in Berlijn op tegen Union. Leipzig had het lastig met de hoofdstedelingen, maar vlak na rust opende Simons de score. Een passje van Yussuf Poulsen mislukte nog, waarna de rebound voor de voeten van Benjamin Henrichs terechtkwam. De rechtsback legde terug op Simons, die de bal met een hard, gekruld schot via de onderkant van de lat binnen zag gaan.

Het betekende de uiterst belangrijke 0-1 en ook bij de 0-2 speelde Simons een belangrijke rol door de assist te geven op Sesko. De Sloveense invaller maakte er in de slotfase ook nog eens 0-3 van, wat tevens de eindstand betekende. Simons kende toen een uitstekende fase, daar de voormalig PSV'er die week daarvoor ook al uitblonk met een goal en twee assists in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen VfB Stuttgart (5-1).

Tot grote teleurstelling van PSV opteerde Simons afgelopen zomer voor een terugkeer bij Paris-Saint Germain, dat hem direct doorverhuurde aan Leipzig. Voor Die Roten Bullen kwam Simons tot op heden tot drie goals en vier assists in elf optredens. Afgelopen weekend was de twintigjarige Amsterdammers minder gelukkig. In de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat VfL Bochum (0-0) kreeg hij in de eerste helft de kans om de score vanaf de stip te openen. Hij stuitte echter op doelman Manuel Riemann, die ook in de tweede helft nog een strafschop stopte van Emil Forsberg.

Leipzig is zeer content met de prestaties van Simons, die zich een vaste basisspeler mag noemen onder trainer Marco Rose. BILD wist woensdag te melden dat die Roten Bullen Simons ook na dit seizoen willen behouden. Dat zou niet onmogelijk zijn, maar volgens de Duitse krant zou Leipzig dan aan twee voorwaarden moeten voldoen: Simons moet de rest van dit seizoen geregeld aan spelen toekomen én Leipzig dient opnieuw een ticket voor de Champions League in de wacht te slepen. Leipzig staat momenteel zesde, al valt er na zeven wedstrijden nog geen zinnig woord te zeggen over de afloop van het seizoen.

Talent van de Maand

Simons maakt ook nog kans op de prijs van Talent van de Maand in de Bundesliga. De Nederlander ondervindt daarvoor concurrentie van Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) en Boniface (Bayer Leverkusen). Eerstgenoemde maakte afgelopen maand drie treffers. De twintigjarige Beier, in de voorbereiding nog bankzitter, speelde daarmee een belangrijke rol in de huidige vijfde plaats van Hoffenheim. Boniface lijkt op papier de favoriet om voor de tweede keer op rij de prijs in de wacht te slepen. De Nigeriaan was de afgelopen maand goed voor vier treffers en doet het daarmee alleen minder dan Harry Kane (vijf goals) en Serhou Guirassy (zeven goals).

Wat een voordeel voor Simons en Beier kan zijn is dat Boniface door zijn uitstekende prestaties ook is genomineerd voor Speler van de Maand september. Concurrenten voor die prijs zijn Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leroy Sané, Harry Kane (beiden Bayern München) en Guirassy (Stuttgart). Laatstgenoemde lijkt de gedoodverfde favoriet om met de prijs aan de haal te gaan. De aanvalsleider was afgelopen maand goed voor zeven goals en staat in totaal al op dertien. Daarmee verbrak hij een record van Robert Lewandowski, die drie seizoenen geleden na zeven speelrondes tot 'slechts' elf goals kwam.