Xavi Simons blikt samen met ESPN terug op zijn seizoen bij PSV. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig onderhield met één persoon een speciale band in het Philips Stadion.

''Ik ging een nieuw avontuur aan om mij te ontwikkelen als voetballer en persoon'', verklaart Simons waarom hij PSV na één jaar achter zich liet en verder ging bij Leipzig.

Simons werd met negentien goals gedeeld topscorer in de Eredivisie. Daarnaast veroverde PSV de TOTO KNVB Beker. ''Het was een mooi seizoen, maar het was heel intens. Ik heb veel mooie dingen meegemaakt bij PSV. Ik heb het gevoel gehad dat ik de ploeg goed kon helpen en dat is het allerbelangrijkste.''

Wat Simons ook hielp was de aanwezigheid van Ruud van Nistelrooij. ''Ik voelde mij daar thuis. Ik waardeer het heel erg wat Ruud van Nistelrooij voor mij heeft gedaan en wat ik dankzij hem heb bereikt.''

De toenmalig trainer wist hoe hij moest omgaan met een jonge speler als Simons. ''De communicatie met mij was erg goed. Ik was een jonge speler, maar ik eiste veel dingen van mezelf. Hij kon mij daarmee helpen. Het seizoen dat ik bij PSV heb gedraaid is mede dankzij hem.''

''Ik heb veel discipline en ik weet wat ik wil bereiken in mijn carrière. Het motiveert je ook als je iemand als Ruud van Nistelrooij naast je hebt. Hij is altijd eerlijk tegen mij geweest en we hebben vaak over dingen gesproken. Dat heeft mij erg geholpen'', toont de middenvelder nogmaals zijn dankbaarheid.

Via PSV kwam Simons in 2023 als huurling bij Leipzig terecht. ''Tot nu toe is alles goed gegaan, maar het is een moeilijk seizoen geweest. Ik ben voor het eerst geblesseerd geweest en moest worden geopereerd, maar ik denk dat ik het goed heb opgepakt sinds ik ben teruggekomen in januari'', verklaart de Oranje-international zijn goede vorm van na de winterstop.