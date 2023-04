Xavi Simons hemelt één ploeggenoot op: ‘Iedereen kent zijn kwaliteiten’

Zondag, 23 april 2023 om 17:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Xavi Simons was zondagmiddag de grote man in de topper tussen PSV en Ajax (3-0). De middenvelder annex aanvaller schoot zelf raak vanaf de stip en leverde een kwartier voor tijd de assist op Luuk de Jong voor de 3-0. In de eerste helft had diezelfde De Jong PSV al op voorsprong gezet met een schitterende kopbal. Het is voor de Eindhovenaren de derde keer dit seizoen dat er van Ajax wordt gewonnen.

Bij PSV was men op de hoogte van de belangen zondagmiddag. "Een topper moet je spelen en winnen", aldus Simons bij ESPN. "We hadden veel energie deze week. Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons. Het plan was om vooral naar onszelf te kijken, goed druk te zetten en als we de bal hebben snel omschakelen. Maar Ajax blijft Ajax, die moet je in de gaten blijven houden. We hebben er in de eerste minuten veel energie in gestoken met het druk zetten. Zij hadden ook fases dat zij de controle hadden. Ajax heeft een paar keer de paal geraakt."

Bij PSV zal het vieren van de overwinning van korte duur zijn: ?? "We gaan 24 uur genieten, dan gaan we voor de beker. We willen die prijs naar Eindhoven brengen..." ??#psvaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Simons mocht tien minuten na rust zelf aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Gerónimo Rulli. Joey Veerman verzorgde de 'assist' op de strafschop. "Ik zag Joey, een prachtige bal ook, en ik had nog energie om te rennen", aldus Simons. "Dat was mooi. Je weet dat de VAR er is. Uiteindelijk ga ik honderd procent voor de bal. Als hij mij aanraakt is het goed, doet hij dat niet dan zou ik hem ook intikken. Wie weet kon ik er nog wel bij. Niemand had ook verwacht dat ik die bal zou halen."

Ook Veerman speelde een dijk van een wedstrijd. "Iedereen kent de kwaliteiten van Joey", zegt Simons. "Dit was een geweldige pass. We hebben een goede connectie aan de linkerkant met Patrick (Van Aanholt, red.), Joey en ik. Het is mooi om te zien dat het goed gaat. We weten wat we kunnen en wat we hebben en dat moeten we gebruiken. Er is nu nog één ding en dat is de finale (van de TOTO KNVB Beker, red.). We mogen 24 uur genieten en dan op naar de volgende. We willen die prijs naar Eindhoven brengen."