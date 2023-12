Xavi Simons heeft binnen halfjaar concurrent minder: Leipzig stuurt speler terug

RB Leipzig gaat na de winterstop niet verder met Fábio Carvalho, zo meldt de club zondag via de officiële kanalen. De huurling van Liverpool zou eigenlijk tot het einde van huidig seizoen in Leipzig blijven, maar de partijen hebben de samenwerking voortijdig beëindigd. Het wordt niet duidelijk waarom de middenvelder al in de winterstop teruggestuurd wordt.

“Fábio Carvalho keert met onmiddellijke ingang terug naar Liverpool”, zo schrijft de club in het persbericht. “RB Leipzig en de Premier League-club beëindigen de huurperiode van een jaar voor de aanvallende speler vroegtijdig. Het allerbeste voor je toekomstige reis!”

Afgelopen seizoen kwam de aanvallende middenvelder weinig aan spelen toe bij the Reds, die besloten hem in Duitsland te stallen om meer speeltijd te krijgen. Met Xavi Simons als concurrent bleek Carvalho echter ook bij RB Leipzig weinig minuten te kunnen maken.

Verspreid over 15 officiële wedstrijden kwam Carvalho tot slechts 360 minuten. In die duels kwam de Portugese jeugdinternational niet tot scoren en verzorgde hij geen assists.

Carvalho maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van bijna zes miljoen euro de overstap van Fulham naar Liverpool. In zijn eerste jaar kwam hij tot dertien optredens in de Premier League en wist hij tweemaal te scoren.

Hij trok de aandacht van de absolute topclubs in zijn succesjaar bij Fulham. Als negentienjarige speler nam hij zijn ploeg in de Championship bij de hand en was betrokken bij liefst achttien doelpunten: tien goals en acht assists.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet aan de berichtgeving van RB Leipzig toe te voegen dat Jürgen Klopp hem niet bij de groep zal halen en dat hij uit mag kijken naar een nieuwe verhuurperiode. Romano meldt dat onder meer Southampton geïnteresseerd is in de diensten van Carvalho.

