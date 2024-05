Xavi Simons grijpt hoofdrol in wonderlijk penaltymoment bij laatste Leipzig-duel

Eintracht Frankfurt en RB Leipzig hebben het Bundesliga-seizoen in evenwicht afgesloten. Die Roten Bullen kwamen nog met 0-2 voor in Frankfurt am Main, maar moesten genoegen nemen met een 2-2 remise. Xavi Simons tekende namens Leipzig voor de openingstreffer. De Nederlander verzilverde een penalty, maar niet voordat hij zijn eerste poging op opmerkelijke wijze verprutste.

Bijzonderheden:

Voor Frankfurt stond er meer op het spel dan Leipzig. Leipzig was al zeker van de vierde plaats, terwijl Frankfurt de zesde plaats – en daarmee Europa League-kwalificatie – nog aan TSG Hoffenheim kon verliezen. Wat dat betreft ging Frankfurt slecht van start zondag. Simons zette de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, in de tweede editie van zijn strafschop.

?????????????????????? ???????????? ?? Xavi Simons neemt al een strafschop terwijl er nog niet gefloten is en mist. Gelukkig voor hem gaat poging 2 wel raak ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2024

De eerste poging schoot de Paris Saint-Germain-huurling namelijk nog voor het fluitje in. Simons miste, maar mocht de pingel tot zijn opluchting nogmaals nemen. Ditmaal kreeg hij de bal wel tussen de palen, en langs Frankfurt-goalie Kevin Trapp: 0-1. Benjamin Sesko verdubbelde vlak na rust de marge voor Leipzig.

Frankfurt toonde echter veerkracht, met de Europa League op het netvlies. Na een uur maakte Hugo Ekitiké de 1-2, voordat Omar Marmoush vlak voor tijd de gelijkmaker aantekende. Ook de 2-2 werd gemaakt uit een strafschop. Zo eindigt Frankfurt toch als zesde, en moet Hoffenheim genoegen nemen met de play-offs voor de Conference League. Donny van de Beek kwam overigens niet in actie namens Frankfurt.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 2-2

42' 0-1 Xavi Simons (strafschop)46' 0-2 Benjamin Sesko (assist: Nicolas Seiwald)60' 1-2 Hugo Ekitiké (assist: Ansgar Knauff)77' 2-2 Omar Marmoush (strafschop)

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties