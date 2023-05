Xavi Simons gaat in op zaakwaarnemerswitch: wat betekent het voor zijn toekomst?

Maandag, 15 mei 2023 om 10:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:46

Xavi Simons is na PSV - Fortuna Sittard (2-1) ingegaan op zijn switch van zaakwaarnemer. Vorige week werd bekend dat de talentvolle spelmaker overgestapt is naar makelaarskantoor Doubled, na eerst vertegenwoordigd te zijn door het imperium van wijlen Mino Raiola. Simons zegt echter dat de switch 'niets betekent'. "Ik heb gewoon nog een vijfjarig contract bij PSV", is de middenvelder duidelijk bij ESPN.

Simons liet zich tot voor kort begeleiden door Rafaela Pimenta, die Raiola's bedrijf One na diens overlijden voortzette. Nu is het echter tot een breuk gekomen, wist Fabrizio Romano vrijdag te melden. Simons wordt vanaf heden door Doubled vertegenwoordigd, waar makelaar Darren Dein en directeur Stuart Peters de scepter zwaaien. De overstap zegt echter niets over een eventueel vertrek, zo beaamt de hoofdrolspeler zelf.

"Het betekent niets. Ik ben alleen van zaakwaarnemer veranderd. Ik ben gewoon bij PSV en heb een vijfjarig contract. Er is niets", belooft Simons. Garanderen dat hij blijft kan hij echter niet. "Dat kan ik niet met honderd procent zeggen, maar ik voel me thuis. Ik geniet erg, er zijn nog twee finales te gaan en dan zullen we in de zomer bespreken wat er gaat gebeuren."

Publiek bekend is inmiddels de 'PSG-clausule' in Simons' contract. De drievoudig Oranje-international kan daardoor deze en volgende zomer voor een bedrag van twaalf miljoen euro terugkeren bij zijn oude werkgever Paris Saint-Germain. Het halen van Champions League-voetbal met PSV speelt in dat verband een grote rol, zo gaf Simons eerder al te kennen. "Dat is een prioriteit voor mij", sprak hij ten overstaan van De Telegraaf.