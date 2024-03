Xavi Simons en Loïs Openda schitteren andermaal bij ruime zege van Leipzig

RB Leipzig heeft vrijdagavond een klinkende zege in de Bundesliga geboekt. Die Roten Bullen wonnen op bezoek bij FC Köln maar liefst met 1-5, mede dankzij een treffer van Xavi Simons en een dubbelslag van Loïs Openda. Leipzig klimt over Borussia Dortmund heen en staat vierde, al komt BVB zondag nog in actie tegen Eintracht Frankfurt.

Bijzonderheden:

De score werd na een kwartier geopend door Simons, die het eindstation was van een flitsende aanval waarbij meerdere spelers de bal slechts één keer raakten: 0-1. Köln kwam echter al snel weer langszij. Eric Martel verlengde een hoekschop, waarna Sargis Adamyan bij de tweede paal kon binnentikken: 1-1. Simons bezorgde Leipzig met ruim een uur op de klok een nieuwe voorsprong door de bal panklaar neer te leggen voor Openda: 1-2. De ex-spits van Vitesse voerde score luttele minuten later verder op door een voorzet van David Raum knap via de binnenkant van de paal binnen te koppen: 1-3. Leipzig liep hierna nog uit naar een hele ruime zege. Amadou Haidara zorgde met een schot van buiten de zestien voor de 1-5, waarna het slotakkoord voor invaller Yussuf Poulsen was.

FC Köln - RB Leipzig 1-5

‘15 0-1 Xavi Simons (assist: Benjamin Sesko)‘18 1-1 Sargis Adamyan (assist: Eric Martel)63’ 1-2 Loïs Openda (assist: Xavi Simons)‘67 1-3 Loïs Openda (assist: David Raum)‘70 1-4 Amadou Haidara‘82 1-5 Yussuf Poulsen (assist: Benjamin Henrichs)