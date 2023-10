Xavi Simons én Emil Forsberg missen strafschop: RB Leipzig speelt gelijk

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 17:27 • Jonathan van Haaster

RB Leipzig heeft op haast ongelooflijke wijze niet weten te winnen van VfL Bochum. Xavi Simons en Emil Forsberg misten allebei een strafschop voor Die Roten Bullen: 0-0. Door het teleurstellende gelijkspel blijft Leipzig steken op de vijfde plaats, terwijl het Bochum van trainer Thomas Letsch, dat zestiende staat, een bonuspunt pakt in de strijd tegen degradatie.

Bijzonderheden:

Echt grote kansen bleven in de beginfase van de eerste helft uit, waardoor de toegekende strafschop na een overtreding van Keven Schlotterbeck als geroepen kwam. Simons pakte zijn verantwoordelijkheid, maar Bochum-goalie Manuel Riemann dook naar de goede hoek. Ook Bochum zorgde voor doelgevaar. Takuma Asano loste een schot dat maar net naast ging. Een klein kwartier na rust kreeg Leipzig opnieuw een strafschop. Dit keer ging Ivan Ordets in de fout en probeerde Forsberg zijn strafschop wel binnen te schieten. De Zweed stuitte net als Simons in de eerste helft op Riemann, die niet te passeren bleek. De goalie had namelijk ook een antwoord op een kopbal van Yussuf Poulsen, die Benjamin Sesko afloste. Leipzig bleef in de slotfase aandringen, maar ondanks enkele dreigende momenten bleef het 0-0.

RB Leipzig - VfL Bochum 0-0

27' Gemiste strafschop Xavi Simons

61' Gemiste strafschop Emil Forsberg