Xavi en Raphinha krijgen rood op zeer frustrerende avond voor Barcelona: 0-0

Zondag, 13 augustus 2023 om 23:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:48

Barcelona is op bezoek bij Getafe tegen een gelijkspel aangelopen: 0-0. De Catalanen werden zeer hardhandig aangepakt door de thuisploeg, wat tot de nodige frustraties leidde. Zo kreeg Raphinha in de eerste helft rood na een ellenboog en werd ook Xavi in de tweede helft weggestuurd. Bij Getafe moest Jaime Mata na rust douchen, al bleek dat niet voldoende voor Barcelona om écht door de blauwe muur heen te komen. De regerend landskampioen begint zodoende direct met puntenverlies, terwijl titelconcurrent Real Madrid zaterdag wel wist te winnen bij Athletic Club (0-2).

Xavi had een basisplaats in huis voor Frenkie de Jong, die op het middenveld stond naast Oriol Romeu, Ilkay Gündogan en de meer aanvallend ingestelde Pedri. Raphinha en Robert Lewandowski vormden het spitsenkoppel. Achterin verdedigde Marc-André Ter Stegen het doel. De Duitser zag een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen en Alejandro Balde.

Gündogan kreeg al in de tweede minuut een enorme kans. Na mistasten in de verdediging van Getafe kreeg de Duitser een vrije schietkans, die hij verprutste met een zachte poging in de armen van doelman David Soria. Aan de andere kant leek Juanmi Latasa ontsnapt te zijn. Hij maaide na een licht dutje van Koundé naast de bal, maar genoeg voor een strafschop was het niet. Barcelona had het lastig met het uiterst compacte en harde spel van Getafe. Toch kwam Oriol Romeu nog dicht bij de 0-1. Hij stoomde vanaf het middenveld goed op en zag zijn schot centimeters naast gaan.

Op het moment van schieten deelde Damián Suárez een ellenboog uit in de maag van Gündogan. Suárez kwam er zonder kaart vanaf. Het eerste doelgevaar van de thuisploeg kwam van de voet van Borja Iglesias, maar Ter Stegen had daar weinig moeite mee. Aan de andere kant stuitte Raphinha na een schitterende pass van achteruit op Soria. In de rebound werkte Domingos Duarte de bal tegen zijn eigen paal. Het harde spel van Getafe frustreerde Barcelona en dat kwam tot uiting bij Raphinha. De Braziliaan deelde een ellenboog uit aan Gastón Álvarez en moest met rood van het veld.

Na rust werd het harde spel van Getafe er niet minder op, al ging Barcelona wat beter mee in het spel. Invaller Abde Ezzalzouli zorgde bovendien voor de nodige dreiging op de flanken. Na een klein uur spelen werden de Catalanen wat in het zadel geholpen na de tweede gele kaart voor Jaime Mata. Hij beging een harde overtreding op Romeu. Barcelona probeerde het verzet van Getafe te breken, maar bleef aanlopen tegen het harde spel van de thuisclub. Na een niet gegeven vrije trap kon ook Xavi zijn frustraties niet verkroppen en dat leidde tot een rode kaart voor de oefenmeester. Een minuut na zijn invalbeurt was Ansu Fati dicht bij de openingstreffer, maar hij raakte de bal verkeerd. Diep in blessuretijd leek Barcelona een strafschop te krijgen, maar Gavi bleek hands te hebben gemaakt.

