Xavi bezig aan laatste weken bij Barça? Twee factoren bepalen lot van coach

Xavi is mogelijk bezig aan zijn laatste paar weken als trainer van FC Barcelona, zo schrijven het Spaanse radiostation Cardena Ser en Sport. De 4-1 nederlaag tegen Real Madrid afgelopen zondag wordt de Spanjaard kwalijk genomen.

Volgens de berichtgeving moet Xavi resultaten halen tegen Napoli in de Champions League en mag hij absoluut niet verliezen van Unionistas in de Copa del Rey.

De zorgen bij Barcelona zijn groot. Met de verloren Supercopa-finale is de eerste prijs voor de Catalanen al vervlogen. Ook in de competitie gaat het niet voortvarend voor Barça. De club staat vierde en staat negen punten achter op koploper Girona.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Spaanse media schrijven dan ook dat er onrust heerst in de kleedkamer. Het ontbeert de selectie van Blaugrana aan een echte leider in de kleedkamer en op het veld.

Robert Lewandowski nam die rol aanvankelijk op zich, maar zijn mindere prestaties van de afgelopen maanden hebben het er voor hem niet makkelijker op gemaakt.

Sommige spelers hebben geen vertrouwen meer in dit seizoen en denken dat het niet meer goed gaat komen. Toch houdt de spelersgroep vertrouwen in Xavi en denken ze niet dat de malaise enkel aan hem valt te verwijten.

Het tweeluik met Napoli in de Champions League wordt volgens Spaanse media belangrijk voor de teamgeest. Op 21 februari speelt Barça eerst in Napels. Op 12 maart staat de return in Catalonië op het programma.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties