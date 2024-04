Xavi bevestigt live op persconferentie langer aanblijven bij FC Barcelona

Xavi blijft definitief langer aan als trainer van FC Barcelona. Dat heeft president Joan Laporta bekendgemaakt in een speciaal belegde persconferentie. Laporta schoof daar aan naast Xavi zelf, die daarna aan het woord zou komen.

Woensdagavond laat werd bekend dat Xavi teruggekomen was op zijn besluit om te vertrekken uit Spotify Camp Nou. Transfermarktexpert Fabrizio Romano en diverse Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo, meldden dat de 44-jarige oefenmeester zijn tot medio 2025 lopende verbintenis toch zou gaan uitdienen.

Nu bevestigen Laporta en Xavi dat nieuws gezamenlijk. "Ik ben verheugd te kunnen zeggen dat Xavi zal doorgaan als trainer van Barça 1", aldus eerstgenoemde op de persconferentie. "Inzetten op stabiliteit is van wezenlijk belang, en Xavi is een onmiskenbare Barcelonista."

"Mijn collega's in het bestuur zien hetzelfde, en zien ook dat het erg belangrijk is om een coach te hebben die altijd op zoek is naar het beste voor Barça."

Er kan gesproken worden van een complete ommezwaai in Spotify Camp Nou. Na het 3-5 verlies tegen Villarreal in januari, sprak Xavi uit hoe dan ook te zullen vertrekken aan het eind van dit seizoen. Nu zegt de oefenmeester in te zien 'dat het project nog niet af is'.

"Ik ben van gedachten veranderd omdat ik het volste vertrouwen van de president, het bestuur en ook de spelers voelde. Mijn staf en ik voelen dat we de kracht hebben om belangrijke dingen te bereiken en dit project voort te zetten. Dit project is nog niet ten einde", aldus Xavi.

Xavi stapte in november 2021 in bij Barça na het ontslag van Ronald Koeman. In zijn eerste volledige seizoen aan het roer, het seizoen 2022/23, legde de oud-middenvelder direct beslag op de landstitel en de Supercopa. Dit seizoen gaat het minder voor de wind. Real Madrid lijkt er met een voorsprong van 11 punten vandoor te gaan met de landstitel, terwijl Barça op alle andere fronten al is uitgeschakeld.

