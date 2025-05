Wouter Goes staat voor debuut op EK na wegvallen verdediger Ajax

Wouter Goes gaat toch met Jong Oranje naar het EK in Slowakije, zo maakt de KNVB vrijdag wereldkundig. De centrumverdediger van AZ was in eerste instantie gepasseerd door bondscoach Michael Reiziger, maar is alsnog opgeroepen door het wegvallen van de geblesseerde Youri Baas.

Eerder deze vrijdag werd Luciano Valente (FC Groningen) aan de selectie toegevoegd door Reiziger. De middenvelder vervangt Dirk Proper, die nog teveel last ondervind van een hoofdblessure die hij onlangs opliep tijdens de uitwedstrijd van NEC tegen Willem II.

Goes draaide een sterk seizoen bij AZ, dat de tweede voorronde van de Conference League bereikte na het winnen van de play-offs. Daarnaast werd de bekerfinale bereikt, al werd daarin na strafschoppen verloren van Go Ahead Eagles.

Er was afgelopen seizoen veel te doen om Goes. Diverse spelers en analisten stelden dat de pas twintigjarige verdediger uit Amsterdam zich irritant en vervelend opstelde tijdens duels van AZ.

Goes kwam tot dusver viermaal in actie voor Jong Oranje. Desondanks koos Reiziger niet voor de mandekker in de zijn definitieve EK-selectie. Nu Baas is afgevallen, krijgt Goes alsnog de kans zich te bewijzen in Slowakije.

De AZ'er heeft centraal achterin concurrentie van mede-rechtspoten Rav van den Berg en Ryan Flamingo. Jorrel Hato is de enige linksbenige centrale verdediger.

Jong Oranje speelt op 6 juni in vriendschappelijk verband tegen Ivoorkust. Daarna volgen de groepsduels op het EK met Finland (12 juni), Denemarken (15 juni) en Oekraïne (18 juni). De finale staat gepland voor 28 juni.