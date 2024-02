Wout Weghorst werd vlak voor transferdeadline gepolst voor rentree in Eredivisie

FC Twente verzekerde zich op Deadline Day van de diensten van Myron Boadu, maar het had zomaar gekund dat Wout Weghorst de nieuwe spits van FC Twente was geworden. Arnold Bruggink, technisch directeur bij de Enschedeërs, vertelt bij De Oosttribune van RTV Oost dat hij een belletje deed naar de spits die eigendom is van Burnley, maar dat zijn komst 'op korte termijn onhaalbaar' bleek.

Te gast bij het praatprogramma legt Bruggink uit hoe de transfer van Boadu tot stand kwam.

“Het verhaal was dat Manfred Ugalde wegging (naar Spartak Moskou, red.). We zagen wel een beetje wat er zou ontstaan, want zie maar eens in korte tijd een vervanger te vinden. Dan weet je dat het of heel duur wordt, of dat je een speler moet huren.”

Het vertrek van Ugalde deed dan ook ‘pijn in de buik’, vertelt Bruggink. “Ik dacht: 'Manfred, blijf alsjeblieft tot de zomer bij ons'. Dan blijf je na de zomer in Europa en ga je je geld ook verdienen. Nu is hij echt uit beeld.”

“Zondagochtend spraken we Myron, hij was superenthousiast", vervolgt Bruggink. "Maar dan moet je er nog met de club (AS Monaco, red.) uitkomen en er lagen opties op tafel die voor hen veel aantrekkelijker waren. Dan kom je dus in een spagaat te zitten.”

“Eerst dachten we dat het wel goed zou komen, toen dachten we dat het kansloos was. We hebben heel lang durven wachten op Myron.” Maar uiteindelijk werd het geduld van FC Twente beloond. Boadu deed naar verluidt veel water bij de wijn en leverde flink in. Zo kon FC Twente zijn komst realiseren.

Maar hij was niet de enige optie. Er waren twee anderen, zo onthult Bruggink. Eén daarvan was Weghorst. “We hebben hoog ingezet”, erkent de kersvers technisch directeur. "Op deze termijn (zo kort voor de deadline van de window, red.) was hij onhaalbaar”. Dat antwoord roept al snel de vraag op of de komst van Weghorst in de zomer reëel is, als de gehuurde Boadu weer terugkeert naar Monaco.

“Dat weet ik niet”, antwoordt Bruggink. “Hij staat gewoon nog onder contract bij Burnley. Maar ik ga er geen geheim van maken dat we hem graag zouden willen. We willen iemand die graag voor de club wil spelen. Nou, dan heb je er wel een. Het zou stom zijn als je zo’n speler - die aan heeft gegeven dat hij graag bij FC Twente wil voetballen - niet zou bellen.”

“Ik heb het hem gevraagd”, vervolgt Bruggink. Wat Weghorst antwoordde, wil de voormalig voetballer niet prijsgeven. Maar dat Weghorst in de zomer naar de Grolsch Veste trekt is nog geen uitgemaakte zaak, benadrukt de voormalig analist.

De andere naam die in de laatste dagen van de transferwindow de rondte deed in Enschede was Milan Smit. Smit, die bij sc Cambuur al vijftien doelpunten maakte in competitieverband, heeft zich dit seizoen ‘serieus in de kijker’ gespeeld bij de Tukkers.

