'Wout Weghorst is een beetje gek. Het is een hele rare, aparte vogel’

Maandag, 11 september 2023 om 16:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:59

Voor Sjoerd Mossou staat vast dat Wout Weghorst 'een beetje gek' is. De journalist van het Algemeen Dagblad heeft genoten van de invalbeurt van de 31-jarige spits van TSG Hoffenheim tegen Ierland (1-2 winst) en probeert in Panenka 'het fenomeen Weghorst' te duiden.

Weghorst maakte op aangeven van Denzel Dumfries het winnende doelpunt voor Oranje in Dublin. Waar Dumfries de harten van het volk heeft veroverd, ligt dat bij Weghorst anders, constateert ook Mossou. "Wout is iets minder aaibaar. Hij is totaal niet aaibaar eigenlijk. Hij geeft ook altijd een beetje gekke interviews, wat ook wel weer leuk is. Er gebeurt wel altijd wat met Wout."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook NOS-analist Rafael van der Vaart noemde het interview dat Weghorst na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd gaf 'heel raar'. "Wout is een beetje gek, daar kunnen we niet omheen", zegt Mossou. "Het is een hele, hele, rare, aparte vogel. Maar dat is waarschijnlijk ook zijn kracht. Stel je voor dat hij een hele normale, alledaagse jongen was geweest. Dan had-ie het natuurlijk nooit gered."

De carrière van Weghorst verwondert Mossou. "Je valt van de ene verbazing in de andere. Vorig seizoen speelde hij nota bene nog bij Manchester United." De ploeg van Erik ten Hag huurde de spits van Burnley. "Hoe wonderlijk wil je het hebben? Het is leuk dat hij toch altijd weer boven komt drijven, en dat hij dan ook oprecht boos is dat hij niet speelt."