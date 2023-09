Wordt Xavi Simons de held van het Nederlands elftal tegen Griekenland?

Donderdag, 7 september 2023 om 17:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:25

Xavi Simons is zo'n beetje de meest besproken voetballer van dit moment. De aanvaller annex aanvallende middenvelder behoorde afgelopen seizoen bij PSV wekelijks tot de uitblinkers en is na zijn overstap naar RB Leipzig een ware sensatie in de Bundesliga. Simons werd voor zijn goede optredens in de laatste twaalf maanden maandagavond beloond met de titel Eredivisie Talent van het Jaar.

De indrukwekkende opmars van Simons is ook bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan. De Leipzig-smaakmaker kreeg reeds speeltijd in de eerste EK-kwalificatieduels van Oranje en tijdens de Nations League in juni. Simons debuteerde overigens vorig jaar op het WK in het Nederlands elftal, toen Louis van Gaal nog de scepter zwaaide. De kans is groot dat hij donderdag tegen Griekenland opnieuw speeltijd krijgt van Koeman. Simons staat inmiddels op vier interlands, al wist hij nog niet te scoren. De verwachting is dat hij onder Koeman gaat uitgroeien tot basisspeler.

