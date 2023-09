Wordt Tottenham Hotspur - Liverpool weer zo'n waar doelpuntenfestijn?

Donderdag, 28 september 2023 om 14:30 • Rian Rosendaal

Tottenham Hotspur en Liverpool beleven allebei een flitsende seizoensstart in Engeland. Zondag staan de hoogvliegers, die nog zonder nederlaag zijn, in de Premier League tegenover elkaar in het Tottenham Hotspur Stadium. Zowel Tottenham als Liverpool azen op drie punten om in de buurt te blijven van regerend landskampioen en koploper Manchester City.

De editie van afgelopen seizoen was er een om te smullen. Liverpool stond na een kwartier spelen al met 3-0 voor. De comfortabele voorsprong verdween als sneeuw voor de zon en het was Richarlison die Tottenham ver in blessuretijd op gelijke hoogte bracht. Waar iedereen dacht aan een gelijkspel, was het Diogo Jota die in de 94ste minuut scoorde en voor een enorme ontlading zorgde op het volgepakte Anfield.

Wint Liverpool opnieuw op eigen veld, of pakt Tottenham de volle buit? Win vijftig keer je inzet bij winst van jouw favoriet op Anfield. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Liverpool of Tottenham Hotspur op Anfield? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+