Wordt rol Arne Slot in succesverhaal Liverpool overschat? 'Misschien heeft hij veel verbloemd'

Liverpool nam de strafschoppen dinsdag niet zo goed als Paris Saint-Germain, zodat het avontuur in de Champions League voor the Reds eindigt in de achtste finale. Wim Kieft trekt enkele dagen na de aftocht op het hoogste Europese toneel een hard oordeel over manager Arne Slot.

Kieft geniet al enige tijd niet meer van het spel van de koploper in de Premier League. ''Het valt niet mee de laatste weken. Je vraagt je af of het werkelijk allemaal zo goed was of dat iemand als Mohamed Salah veel heeft verbloemd'', zo valt te lezen in de column van de oud-spits in De Telegraaf.

''Misschien is het allemaal een beetje te groot gemaakt inclusief de rol van Slot'', vindt Kieft dat er ook weer niet al te enthousiast moet worden gedaan over de Nederlandse trainer, ondanks het feit dat Liverpool hard op weg is naar de twintigste landstitel in de clubhistorie.

''In Nederland vonden we het geweldig. Slot heeft de sympathie en is een toptrainer'', is de voetbalanalist niet vergeten dat Slot Feyenoord in 2023 naar het kampioenschap loodste en een jaar later afscheid nam na het winnen van de TOTO KNVB Beker.

Om er wel direct aan toe te voegen. ''Toch werd hij in de vierde ronde van de FA Cup uitgeschakeld door Plymouth Argyle en in de achtste finale van de Champions League door Paris Saint-Germain. Nadat in Parijs was gewonnen.''

Slot kan zondag zijn eerste prijs winnen als manager van Liverpool. In de finale van de EFL Cup dient te worden afgerekend met Newcastle United, dat sinds 1955 geen prijs meer wist te veroveren in Engeland.

Het binnenslepen van de landstitel lijkt een kwestie van tijd voor Liverpool. De voorsprong op achtervolger Arsenal bedraagt maar liefst vijftien punten, al moet wel worden aangetekend dat de kwartfinalist in de Champions League twee wedstrijden minder speelde.