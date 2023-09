Wordt Luuk de Jong vanavond de grote uitblinker van PSV?

Woensdag, 27 september 2023 om 12:00 • Rian Rosendaal

PSV beleeft een flitsende seizoensstart: uit de eerste vijf speelronden in de Eredivisie werden vijftien punten verzameld. Luuk de Jong heeft een groot aandeel in de sterke beginperiode van de Eindhovenaren. De aanvalsleider scoorde tot dusver vijf keer en gaf daarnaast vijfmaal een assist. De ervaren spits wil die aantallen maar wat graag uitbreiden woensdagavond tegen Go Ahead Eagles.

De Jong scoorde zaterdagavond overigens niet. Desondanks had PSV weinig moeite met promovendus Almere City FC: 0-4. De inmiddels 33-jarige aanvaller kwam in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead (2-0 zege) niet tot scoren. De Jong opende wel de score toen PSV eerder in de jaargang op bezoek ging in De Adelaarshorst. Mede hierdoor werd een comfortabele 2-5 overwinning geboekt in Deventer.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in het Philips Stadion een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor PSV - Go Ahead Eagles is dit een speciale odd voor twee doelpunten van De Jong. De reguliere quotering is 3.80. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 5.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+