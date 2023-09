Wordt Luka Ivanusec de uitblinker van Feyenoord in De Kuip?

Zaterdag, 16 september 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:28

Na een wat moeizame start lijkt Feyenoord de smaak te pakken te hebben in de Eredivisie. De regerend landskampioen hoopt daarom goed uit de interlandbreak te komen. Het elftal van trainer Arne Slot aast zaterdag in de eigen Kuip op drie punten tegen sc Heerenveen, dat ruim een jaar geleden een verdienstelijk punt overhield (0-0) aan de uitwedstrijd in Rotterdam-Zuid. Veel ogen zullen gericht op Luka Ivanusec, die in vorm lijkt te zijn.

Feyenoord begon het nieuwe seizoen met een 0-1 nederlaag tegen PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Daarna volgden teleurstellende gelijke spelen tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2), waar een 2-0 achterstand werd weggepoetst. De weg omhoog was echter snel gevonden: Almere City FC (6-1) en FC Utrecht (1-5) werden op forse nederlagen getrakteerd door het getergde Feyenoord.

