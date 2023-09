Wordt Joey Veerman de uitblinker van PSV tegen Arsenal?

Woensdag, 20 september 2023 om 15:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:12

PSV beleeft een droomstart in de Eredivisie, maar het is de vraag of dat ook zo zal gaan in de Champions League. Het elftal van trainer Peter Bosz staat woensdagavond namelijk tegenover het sterke Arsenal. PSV kan hoop putten uit afgelopen seizoen, toen in de groepsfase van de Europa League op eigen veld met 2-0 werd gewonnen van the Gunners. Veel ogen zullen zijn gericht op de uitblinkende Joey Veerman.

Mede dankzij de sterke optredens van Veerman gaat PSV aan kop in de Eredivisie. De eerste vier speelronden leverden twaalf punten op voor de Eindhovenaren. Afgelopen zaterdag nog werd NEC met weinig moeite aan de zegekar gebonden: 4-0. Luuk de Jong tekende voor een dubbelslag en ook Noa Lang en Ricardo Pepi wisten het net te vinden in het Philips Stadion.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Veerman scoorde niet tegen NEC, maar ontving wel een heel fraai compliment. "Die jongen is voor mij verreweg de belangrijkste speler bij PSV op dit moment. In alles", zei analist Mario Been bij Goedemorgen Eredivisie. Veerman tekende zaterdag voor twee assists, is hij woensdagavond tegen Arsenal weer belangrijk voor PSV?

Unibet heeft voor de ontmoeting in Noord-Londen een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Arsenal - PSV is dit een speciale odd voor een schot op doel van Veerman. De reguliere quotering is 2.30. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.