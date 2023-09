Wordt Brian Brobbey zondag de uitblinker van Ajax tegen Feyenoord?

Zondag, 24 september 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

Ajax beleefde donderdag een spectaculair begin van de groepsfase van de Europa League, want tegen Olympique Marseille werd thuis met 3-3 gelijkgespeeld. Brian Brobbey speelde in aanvallend opzicht een belangrijke rol voor de Amsterdamse club, ook al wist hij niet te scoren. Brobbey krijgt zondag een nieuwe kans, wanneer Ajax het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Feyenoord.

Brobbey kwam in dit nog prille seizoen in de Eredivisie tot twee doelpunten in vier wedstrijden. De aanvalsleider van Ajax trof doel tegen Excelsior (2-2) en FC Twente (3-1 nederlaag). Zijn doelpunten hebben nog niet echt geholpen, want het elftal van trainer Maurice Steijn bezet momenteel de teleurstellende dertiende plaats in de Eredivisie. Wellicht dat Brobbey het seizoen van Ajax zondag weer op de rails kan krijgen als Feyenoord op bezoek komt in Amsterdam.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Unibet heeft voor de Eredivisie-topper een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Ajax- Feyenoord is dit een speciale odd voor een doelpunt van Brobbey. De reguliere quotering is 2.80. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.80! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+