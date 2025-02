Wordt Ajax met 'dosis mazzel' kampioen? 'Zelfs de meest verstokte fans weten...'

Ajax staat vijf punten los van achtervolger PSV en heeft de beste papieren voor de landstitel. Ruud Gullit geniet niet bepaald van het spel van de Amsterdamse koploper, maar erkent dat trainer Francesco Farioli vakwerk levert in de Johan Cruijff ArenA.

''Ajax is niet leuk om naar te kijken, maar Farioli blijft wel winnen met zijn elftal'', opent Gullit dinsdag zijn analyse over het zeer degelijke Ajax in een column voor De Telegraaf.

''Met regelmatig een dosis mazzel. Je mag het in Amsterdam niet zeggen, maar zelfs de meest verstokte fans weten dat er ergens bij Ajax een enorm hoefijzer ligt'' constateert de voormalig aanvaller van onder meer PSV, AC Milan en Oranje dat Ajax over geluk niets te klagen heeft dit seizoen.

Gullit benadrukt desondanks dat Farioli van Ajax weer een echte kampioensploeg heeft gemaakt. ''Farioli levert goed werk. Hij is z’n bouwwerk begonnen met het neerzetten van een solide verdediging en dan maak je altijd kans wedstrijden te winnen door één of twee kansen te benutten.''

''Vanuit die positie is hij verder gaan bouwen met als resultaat de koppositie in de Eredivisie en een plaats bij de laatste zestien van de Europa League'', doelt Gullit op het aanstaande tweeluik met Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League.

De analist uit Amsterdam bombardeert Ajax tot topfavoriet voor het kampioenschap. ''Bij Ajax willen ze daarover niet praten, maar ze kunnen er niet meer onderuit met vijf punten voorsprong met elf wedstrijden te gaan.''

Ajax vervolgt de jacht op de titel zondag op bezoek bij laagvlieger Almere City FC. Eerder dit seizoen won de koploper vrij eenvoudig met 3-0 van de hekkensluiter in de Eredivisie.