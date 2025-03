'Mohamed Salah biedt zichzelf aan bij absolute topclub voor laatste kunstje in Europa'

Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport dinsdag te verzekeren. De Egyptische superster wil zijn carrière buiten de Premier League voortzetten.

Het contract van Salah loopt komende zomer af bij Liverpool. The Reds hopen met de rechtsvoor te verlengen, maar hij heeft zijn krabbel nog altijd niet gezet onder een nieuwe verbintenis.

De 32-jarige Salah heeft ook een aanbieding van Al-Hilal op zak. De club uit Saudi-Arabië nam afgelopen winter afscheid van Neymar en is nu op zoek naar een waardige vervanger voor de naar Santos vertrokken superster.

Salah kan in het Midden-Oosten vijftig miljoen euro per jaar verdienen, een veelvoud van zijn salaris bij Liverpool, dat zo’n achttien miljoen euro per jaar bedraagt.

Daar zit ook meteen de crux. Salah zou zijn loopbaan willen voortzetten bij Barcelona, maar de club weet niet hoe het zijn salaris moet gaan betalen. De overstap kan alleen plaatsvinden als Salah een salarisverlaging accepteert.

Naast Salah beschikken ook Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold over een aflopend contract op Anfield. Laatstgenoemde heeft volgens Marca zijn jawoord al aan Real Madrid gegeven. Virgil van Dijk lijkt te gaan bijtekenen.

Salah is dit seizoen op stoom voor Liverpool. De Egyptenaar was tot dusver in 29 Premier League-duels 27 keer trefzeker. Daarnaast leverde hij ook nog 17 assists af.